Endspurt im Southside-Bandcontest

Die ersten Bewerbungen sind schon da: Am 17. Februar müssen auch die restlichen Unterlagen der am Southside-Bandcontest interessierten Nachwuchsmusiker bei der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegen. Das Southside in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) steigt vom 19. bis 21. Juni. Unter anderem sind Kings of Leon, Rise Against, Deichkind, Mando Diao, Von Wegen Lisbeth, Bring Me The Horizon, SDP, Martin Garrix und The Hives am Start.

Eine Nachwuchsband bekommt die Chance, beim Southside aufzutreten. Ob ihr euch nun dem Rock, Indie, Hip-Hop oder sonst einer Musikrichtung, die zum Southside passt, verschrieben habt, ist egal. Wichtig ist, dass ihr eigene Songs und keine Cover spielt und genug Material für ein Konzert habt. Wer sich noch bewerben möchte, kann per E-Mail unter szene@schwaebische.de den Bewerbungsbogen anfordern. Karten gibt es unter www.southside.de