Emma Stone als wilde „Cruella“ in Disney-Trailer

Immer wieder sorgen die Hinterlassenschaften von Hunden für so manchen Ärger. Eine Gemeinderätin will den Sündern mit modernster Technik auf die Spur kommen. Rechtlich ist das gar nicht so einfach.

Ein Spaziergang durch Friedrichshafen und am Bodensee entlang stinkt Marion Morcher gewaltig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Über die zahlreichen Hundehaufen auf den Straßen und Bürgersteigen kann sie sich fürchterlich ärgern:

Jeder Spaziergang ist ein echter Spießrutenlauf

, sagt sie der Schwäbischen ...