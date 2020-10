Emeka Ogboh im Kunstmuseum Ravensburg

Von Schwäbische Zeitung

14 weitere Personen haben sich im Landkreis Tuttlingen am Wochenende mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Landratsamt mitteilt, kamen am Samstag eine und am Sonntag 13 neue Infektionen hinzu. Die Fälle vom Sonntag sind in Tuttlingen (vier), je zwei in Neuhausen und Wurmlingen und je ein Fall in Geisingen, Immendingen, Königsheim, Spaichingen und Trossingen.

Der Landkreis liegt damit bei einer Sieben-Tages-Quote von 33,9 Fällen pro 100 000 Einwohner.