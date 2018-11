Eine tolle Stimme allein reicht nicht

Eine gute Stimme allein reicht eben nicht immer aus, um auch wirklich eigenständige Musik zu machen. Womit das Problem der meisten Gewinner der verschiedensten Casting-Shows hinreichend umrissen wäre. Dem sympathischen Engländer Olly Murs, einst 2009 Zweitplatzierter bei The X Factor, ist es dennoch gelungen, über neun Jahre mit Titeln wie „Oh My Goodness“ oder „Dear Darlin’“ anhaltend erfolgreich zu sein. Es ist deshalb auch völlig in Ordnung, dass die zweite CD seines neuen Doppel-Albums „You Know I Know“ (RCA/Sony) eine Greatest-Hits-Platte ist. Darauf findet sich eine ganze Reihe klassischer Radio-Hits, vom grandiosen „Heart Skips A Beat“ über das schöne Demi-Lovato-Duett „Up“ bis zum eher nervigen „Troublemaker“, das er mit Flo Rida eingesungen hat.

Das neue Album, bereits sein sechstes in dieser Dekade, krankt jedoch stark an Beliebigkeit und Austauschbarkeit der einzelnen Stücke. Gut ist die Platte immer dann, wenn Murs sein angestammtes Muster – eingängiger Refrain mit knackigen Beats in leicht variiertem Tempo – verlässt.

Das mit Abstand beste Lied ist „Moves“. Es stammt aus der Feder von Ed Sheeran, und der eigentliche Trumpf ist der Gastsänger: der legendäre Rapper Snoop Dogg gibt sich die Ehre und verleiht dem Titel mit seinen Flow einen hohen Wiederkennungswert. „Moves“ macht richtig Spaß, ist ein Volltreffer und zurecht der nächste Hit. Ähnlich verhält es sich mit dem titelgebenden Stück „You Know I Know“. Hier glänzt Shaggy an der Seite des 34-jährigen Murs.

Sonderlich spannendist das alles nicht

Ansonsten ist alles sehr solide Gute-Laune-Musik. Der Engländer, übrigens Sohn lettischer Einwanderer, macht seine Sache insgesamt gut, jeder Ton sitzt, seine Stimme ist in der Tat außergewöhnlich, nur sonderlich spannend ist das alles nicht. Durch die Greatest-Hits-Platte als Dreingabe wird die Veröffentlichung aber durchaus interessant. (jos)