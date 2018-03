Eine billige Lösung

Kultur ist was für die guten Zeiten. Gern sonnt man sich im Glanz der Kunst. Auch der SWR wirbt auf seiner Homepage mit dem Echo-Klassik-Preis für Roger Norrington . Bei Festakten wird darauf verwiesen, welche Größen schon am Pult standen in Baden-Baden oder Stuttgart: Rosbaud, Celibidache, Boulez...

Kultur ist schön, soll aber nicht so viel kosten. Warum zwei Orchester von internationalem Rang? Eins tut’s auch. Wirklich? Nein! Die Fusion der beiden Orchester ist eine kulturpolitische Instinktlosigkeit sondergleichen. Während sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten von einer unheiligen Allianz von Fußballclubs erpressen lassen und horrende Summen für die Übertragung auch noch des letzten Gurkenspiels zahlen, geht es der Kultur an den Kragen. Fünf Millionen jährlich spart die Fusion. Die Summe ist lächerlich. Ebenso lächerlich wie das Argument des Intendanten, im Rundfunkstaatsvertrag stünde nichts davon, dass ein Sender Orchester unterhalten müsse. Da s teht auch nichts davon, dass man Sportvermarktern Millionen von Gebührengeldern überweisen soll.