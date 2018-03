Ein schwäbischer Tüftler

Spektakuläre Szenen sorgen bei Science-Fiction oder Krimis für den Erfolg eines Films. Für solche Special Effects sorgt Gerd Nefzer – jetzt holt der 52-Jährige die höchste Auszeichnung der Filmbranche.

Gerd Nefzer ist eher ein ruhiger Typ, aber bei seiner Arbeit lässt er es mächtig krachen: Seit drei Jahrzehnten inszeniert Nefzer brennende Häuser, explodierende Hubschrauber und zerschossene Autos für TV-Serien und Kinofilme. Und zwar real am Filmset und nicht am Computer. Jetzt erhielt Nefzer gemeinsam mit seinem Team für die Arbeit bei „Blade Runner 2049“ in Hollywood den Film-Oscar in der Kategorie Visual Effects.

Dabei musste Nefzer in dem Thriller weniger für spektakuläre Szenen, sondern vielmehr als „Wettermacher“ für düstere Stimmung sorgen. Denn der Film spielt in der Zukunft und geht davon aus, dass die Umweltzerstörung schon weit fortgeschritten ist. „Diese Wetter-Stimmungen waren dem Regisseur Dennis Villeneuve und Kameramann Roger Deakins besonders wichtig für den „look“ des Films“, erläuterte Nefzer.

Gerd Nefzer ist gelernter Landwirt und hat Agrartechnik studiert. Doch sein Schwiegervater, der in Schwäbisch Hall einen Verleih von Filmautos und -waffen betrieb, überredete ihn, auf Special Effects umzusatteln. Heute betreibt Nefzer eine Firma auf dem Gelände des Studios Babelsberg. Dort arbeiten viele weitere Handwerker:

Seinen Erfolg kann er kaum fassen. Kopfschüttelnd steht er auf der Bühne: „Danke schön, Germany. Thank you. Great“. Vor einem Millionenpublikum hält Gerd Nefzer seinen ersten Oscar in der Hand. „Es ist ein super Moment in meinem Leben, ich hätte es nie gedacht, dass ich es als deutscher Special Effects Supervisor mal zu den Oscars schaffe.“ Und wie geht es nun weiter ? Die schüchterne Antwort des Hollywood-Neulings: „Ich bin mir noch nicht sicher, es ist das erste Mal, dass ich einen Oscar gewinne.“ Wahrscheinlich auch das letzte Mal, schiebt er grinsend nach.

Mit dem Oscar im Gepäck ging es am Montag bereits zurück in die Heimat. Er müsse schon gleich am Dienstag wieder drehen, sagt Nefzer in Englisch – mit einem stolzen schwäbischen Akzent. (dpa/afp)