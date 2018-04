Ein Muss für Fans von Blues und Soul

Es genügen nur wenige Takte, um zu spüren, welche Kraft vom Debütalbum „Run Deep“ (Motéma Music) von Deva Mahal ausgeht. Kein seichtes Dahingeplänkel, kein Geplärre von Herzschmerz. Dafür eine starke Stimme, die die Tochter des legendären Bluesmusikers Taj Mahal außerordentlich fein den Songs angepasst hat. Deva Mahal weiß um das Volumen ihrer Stimme – und dass sie hier niemandem mehr etwas beweisen muss.

Dazu kommen die Texte – roh, ehrlich, zutiefst emotional. Mahal glaubt, dass Stärke aus Verletzlichkeit entstehen kann, an die enorme Widerstandsfähigkeit der menschlichen Seele und den Triumph über sämtliche Widrigkeiten: „Jede Erfahrung hinterlässt Spuren“, erklärt sie. „Einige hinterlassen Narben, andere tiefe Rillen in deiner Seele, die dich nicht wirklich verlassen. Aus einer solchen Erfahrung ist ,Run Deep' entstanden.“

Tatsächlich überträgt sich dies auf den Zuhörer, dem schnell klar wird, dass hier eine gestandene Frau singt, die sich selbst kennt, ihre Stärken und ihre Schwächen. Die viel erlebt, viel gelacht und gelitten hat. Eine Frau, die nie aufgehört hat, aus ihren Erfahrungen zu lernen – und dies andere lehrt.

Diese leidenschaftliche Emotionalität verbindet sich auf dem von Scott Jacoby sowie Jarrett Whetherell produzierten Album mit einer enormen Musikalität: Die zwölf Soultracks bedienen sich gekonnt bei R'n'B, wie in dem energiegeladenen, stampfenden „Snakes“, bei Funk und Rap, wie im Titelsong „Run Deep“, oder modernem Electro-Soul wie bei „Wicked“. Wie gut Soul und Rock zusammenpassen, zeigt „Optimist“, eher wie Hymne klingt das strenge „Shards“, hoffnungsvoller Gospel findet sich in „Fire“. Und dann wären da noch die gefühlvolle Ballade „It's Down to You“ und das wunderbare, sehr persönliche Cover von „Take a Giant Step“ von Carole King und Gerry Goffin.

Ein breites Spektrum an Gefühlen

„Run Deep“ brilliert nicht nur mit der Vielfalt der musikalischen Stile, die sich Mahal zu eigen macht, sondern vor allem dadurch, dass sie diese gezielt nutzt, um das große Spektrum ihrer Gefühle, Beobachtungen und Botschaften auszudrücken. Für jeden Blues- und Soulfan gehört „Run Deep“ deshalb ins CD-Regal oder auf die Playlist.

Anspieltipps: „Shards“, „Run deep“ „Wicked“, „Take a Giant step“.