Ein Musical erzählt die Geschichte von Jonny K.

Seine Geschichte hat die Menschen bewegt: Der Berliner Jugendliche Jonny K. wurde 2012 auf dem Berliner Alexanderplatz von sechs fremden Männern totgeprügelt. Er wollte einen Streit schlichten und geriet dabei zwischen die Fronten. Die Berliner Tanzgruppe Team Recycled rund um die Neu-Ulmerin Verena-Rosa Kraus bringt sein Schicksal jetzt auf die Bühne. Das Musical „I am Jonny“ wird am Samstag, 19. Dezember, in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm gezeigt.

Nur wenige hundert Meter entfernt von der Ratiopharm-Arena sitzt Verena-Rosa Kraus dieser Tage in einem Büro. Ihr Arbeitsgerät, ihr Laptop, steht aufgeklappt vor ihr. Daneben stapeln sich die Unterlagen. Jugendschutz, Versicherungen und Richtlinien vom Ordnungsamt – die 25-Jährige muss noch einiges an Bürokratie erledigen. Dass sie die Aufführung zum Teil in den Büros des Fußball-Kultur-Vereins (FKV) Neu-Ulm organisiert, ist kein Zufall.

Denn der gemeinnützige Fußballverein ist der Veranstalter des Musicals in Neu-Ulm. Ihr Vater, Franz Kraus, leitet den FKV. Sie erzählt: „Mein Vater hat das Musical in Berlin gesehen und war so berührt, dass er sagte: So ein wichtiges Thema muss noch einmal gezeigt werden.“ Verena-Rosa Kraus spielt und tanzt selbst mit, weshalb sie ihre Eltern in die Bundeshauptstadt eingeladen hat.

Für Verena-Rosa Kraus ist die Aufführung in Neu-Ulm eine Herzensangelegenheit. Die in Nersingen im Landkreis Neu-Ulm aufgewachsene junge Frau lebt seit dreieinhalb Jahren in Berlin. Sie kennt das Schicksal von Jonny K., ist mit dessen Schwester, Tina K., befreundet. „Tina fragte bei uns im vergangenen Jahr an, ob wir nicht eine Art Musical anlässlich seines Geburtstags entwickeln könnten“, erinnert sich die Künstlerin an die Anfänge. Mit „uns“ meint sie: die Berliner Hip Hop- und Streetdance-Formation Team Recycled. Seit 2010 trainieren die Tänzerinnen und Tänzer verschiedenster Nationalitäten gemeinsam in Berlin.

Lisa Kühn, ebenfalls Tänzerin der Gruppe, schrieb innerhalb von drei Monaten das knapp zweistündige Stück. Sie sprach mit Freunden und Angehörigen des Opfers. Andere Ensemblemitglieder kümmerten sich um die Gestaltung von Plakaten, Choreografien sowie die Musikauswahl. Verena-Rosa Kraus übernahm die Organisation. „Ich liebe das Tanzen, aber mindestens genauso das Planen“, sagt die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. Nach rund einem dreiviertel Jahr Vorbereitung war es am 13. April soweit: Das Musical „I am Jonny“ wurde erstmals im Berliner Stage Theater am Potsdamer Platz mit 120 Mitwirkenden aufgeführt. 1800 Besucher kamen.

2000 Karten bereits verkauft

In Neu-Ulm soll alles ein wenig größer werden: Es gibt 3500 Plätze, 2000 davon sind bereits verkauft. Die Vorbereitungen laufen seit drei Monaten, Plakate säumen seit Langem die Straßen auf beiden Seiten der Donau in Ulm wie in Neu-Ulm. Umso mehr freut sich Verena-Rosa Kraus, dass es bald los geht – auch wenn das Stück den Tänzern einiges an Emotionen abverlangt. „Das Thema Tod ist sehr beklemmend“, sagt sie. Aber: Es gehe in dem Musical nicht ausschließlich um jene Nacht im Oktober 2012, sondern vielmehr um den Menschen Jonny, seine Schwester Tina und die „Zivilcourage“. Sie sagt: „Den Berliner Alexanderplatz gibt es in jeder Stadt und Gemeinde. Mangelnde Zivilcourage ist auch bei uns in der Region ein Thema .“

Alexa Feser als Stargast

Bei den Prominenten kommt das gut an. Die Schirmherrschaft übernehmen die Oberbürgermeister von Ulm, Ivo Gönner (SPD), und von Neu-Ulm, Gerold Noerenberg. Gesangliche Unterstützung gibt es von der Künstlerin Alexa Feser („Das Gold von Morgen“). „Sie als deutsche Künstlerin passt sehr gut in unser Konzept“, sagt Verena-Rosa Kraus.

Ursprünglich sollte auch Peter Freundentahler von Fools Garden singen. Er musste allerdings wegen Terminproblemen kurzfristig absagen. „Die Stimmung des Musicals ist zwar nicht leicht, aber trotz dieser Traurigkeit sollen die Besucher mit einem positiven Gefühl die Ratiopharm Arena verlassen. Egal was kommt, man kann etwas Gutes daraus machen“, sagt sie und verweist auf die Schwester von Jonny. Tina K. gründete nach der Tat den Verein „I am Jonny“, der sich für Gewaltprävention und Zivilcourage unter Jugendlichen einsetzt.

Wie der Verein, ist auch das Musical nicht kommerziell. „Für die Künstler gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung, die aber lange nicht so lukrativ ist wie bei normalen Aufträgen“, sagt Verena-Rosa Kraus. Zudem sei der Abend für den FKV „ein Verlustgeschäft“.

Die Gruppe habe sich bewusst gegen eine groß angelegte Deutschland-Tournee entschieden. So wird die Aufführung in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena die vorerst letzte sein. Verena-Rosa Kraus sagt: „Die Geschichte des Musicals gehört nicht uns. Ob es weitere Aufführungen geben wird, muss die Familie von Jonny entscheiden.“

Karten für das Musical „I am Jonny“ am Samstag, 19. Dezember, um 20 Uhr in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm gibt es im Internet unter . Für Schüler- und Studentengruppen gibt es günstigere Eintrittspreise. Mehr Informationen dazu bei Verena-Rosa Kraus unter E-Mail verena-rosa@team-recycled-berlin.de.