Ein Irrgarten der Gefühle an der Bayerischen Staatsoper

Was ist die Liebe? Darf man mit ihr spielen? Wann kippt das Spiel in Ernst? Wie geht es weiter? Fragen wie diese werden in unzähligen Theaterstücken, Filmen und auch im „wirklichen Leben“ behandelt. Mit der wunderbaren Musik von Mozart und beeindruckenden Stimmen aber kann man sich intensiv mitreißen lassen vom Strudel der Emotionen.

Eine Meisterarbeit von Mozart

An der Bayerischen Staatsoper wird die dritte Meisterarbeit von Mozart und seinem Librettisten Lorenzo da Ponte zur Chefsache für Dirigent Vladimir Jurowski. Auf der großen Bühne erzählt der australische Regisseur Benedict Andrews im Bühnenbild der Schweizerin Magda Willi eine Geschichte, die vom munteren Treiben und Verkleidungsspiel des ersten Akts umschlägt in Tragik und Desillusionierung.

Mozart und sein Textdichter Lorenzo da Ponte legen in „Così fan tutte“ (So machen’s alle – gemeint sind im italienischen Titel alle Frauen) eine perfide Wette vor: Der erfahrene Don Alfonso wird seinen Freunden Ferrando und Guglielmo beweisen, dass es um die Treue der Frauen, speziell ihrer Verlobten Dorabella und Fiordiligi, schlecht bestellt ist. Es ist die „Scuola degli amanti“, die „Schule der Liebenden“, die die beiden Paare hier durchlaufen.

Die jungen Männer müssen vermeintlich in den Krieg ziehen, man nimmt tränenreich Abschied, die Männer kehren verkleidet zurück und werben um die jeweils andere Frau: unter Anleitung von Alfonso und der Zofe Despina entstehen Gefühlschaos und Seelenstürme, am Ende scheint alles umgekrempelt.

Così fan tutte hat vielleicht Mozarts tiefgründigste Opernmusik

Mozart hat dazu die vielleicht tiefgründigste Musik seines Opernschaffens geschrieben, für vier der sechs Sängerinnen und Sänger sind es sogar Rollendebüts, wobei Jurowski auch Arien und Duette musizieren lässt, die in anderen Aufführungen oft gestrichen werden.

Die dreieinhalb Stunden reine Musikzeit, bis sich alle Fäden verknotet und wieder entwirrt haben, sind freilich kostbar. Louise Alder (Fiordiligi) und Avery Amereau (Dorabella), Konstantin Krimmel (Guglielmo) und Sebastian Kohlhepp (Ferrando) harmonieren prächtig im Ensemble und Sandrine Piau bringt als Despina trügerische Munterkeit und Lebenserfahrung.

Drahtzieher, Organisator und Voyeur in dieser „Versuchsanordnung“ ist Don Alfonso: Zur wirbelnd und klar musizierten Ouvertüre schiebt sich ein trister Raum mit vergilbtem Vorhang vor dem Fenster hinein. Alfonso zieht eine schwarze Ledermaske vom Gesicht, fotografiert seine Geliebte, sie zündet sich eine Zigarette an, das Liebesspiel auf der fleckigen Matratze war wohl nicht so berauschend.

Viel Spiellust und Sprachkunst an der Bayerischen Staatsoper

Ist es sein Frust, der ihn die Wette mit den beiden selbstbewussten und ihrer Freundinnen so sicheren jungen Männern vorschlagen lässt? Sie gehen jedenfalls siegessicher darauf ein. Christian Gerhaher gestaltet diese für ihn neue Rolle mit Spiellust, sprachlicher Wendigkeit und übertriebener Tragik, wenn er den verzückt träumenden Schwestern die Nachricht vom baldigen Abschied ihrer Verlobten bringt: Die Trauer der Mädchen und das falsche Pathos der Männer stoßen aufeinander, das Spiel beginnt.

Fürs erste zaubert Regisseur Benedict Andrews einen großen SUV in die Garage – wohl ein Objekt der Begierde für beide Geschlechter und der Global Partner BMW kann sich einbringen! Der Wagen eignet sich bestens für Louise Alder, die Standhaftigkeit der Fiordiligi mit flammenden Koloraturen und Intervallsprüngen zum Klingen zu bringen, und für Konstantin Krimmel, einen rechten Balztanz aufzuführen: die jungen Männer staffiert Kostümbildnerin als Machos mit Perücken, Goldkettchen und verspiegelten Sonnenbrillen aus.

So witzig und musikalisch sprühend der erste Akt im Oleandergarten endet, so ernüchternd setzt sich der zweite fort. Das aufblasbare Barbie-Luftschloss sinkt in sich zusammen, während sich die Verliebtheit der Mädchen und die Verzweiflung der Männer steigern. Immer mehr leert sich die Vorderbühne, die Szene der willensstarken Fiordiligi wird zum Höhepunkt, der Raum auf der Hinterbühne zum Beobachtungszentrum. Die Zukunft der Paare nach der Auflösung des Versuchs wird wohl eine andere sein.

Doch Jurowski, das Staatsorchester mit seinen beweglichen Bläsersolisten, und mit wunderbar lebendig gestalteten Rezitativen, und die Sängerinnen und Sänger fachen das Feuer an diesem Opernabend immer neu an.