Ein Elefant für Karl den Großen

Sei es über die Kita-App, per Telefon oder über ein Hinweisschild am Eingang: Für Tuttlinger Kindergarten-Eltern gehören Meldungen über Corona-Fälle oder Corona-Verdachtsfälle in der Einrichtung fast schon zum Alltag. Tatsächlich verzeichnet Tuttlingen in den Kindergärten einen Anstieg an Corona-Fällen. Aktuell sind deshalb zehn Gruppen geschlossen.

Betroffen sind sieben von 22 Einrichtungen im Stadtgebiet. Hart getroffen hat es unter den städtischen Kindergärten den Kindergarten Altwegen, der gleich drei Gruppen schließen musste.