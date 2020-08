Eckart von Hirschhausen im Interview

Von Ralf Müller

Der Deutsche Alpenverein (DAV) meldete unlängst, dass „die Berge voll sind“. Das gilt auch für die 68 Berg- und Schutzhütten in Bayern. Wer am Wochenende kurzentschlossen eine Übernachtung auf dem Berg plant, hat in der Regel Pech: „Wer spontan auf einer Hütte übernachten will, wird dort garantiert abgewiesen“, sagt DAV-Sprecher Thomas Bucher. Trotzdem rechnen die DAV-Sektionen, die Hütten in Bayern unterhalten, finanziell mit einem sehr schlechten Jahr.