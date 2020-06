Drosten-Podcast gewinnt doppelt beim Grimme Online Award

Zunächst waren es nur Gerüchte in der Stadt. Dann ließ Landrat Klaus Pavel am Dienstag in der Ausschusssitzung des Kreistags durchblicken, dass es im Raum Ellwangen mehrere frische Corona-Fälle gebe. Ein Ellwanger Teilort soll besonders betroffen sein.

Das haben jetzt sowohl die Ellwanger Stadtverwaltung als auch das Landratsamt auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigt. Wie Bürgermeister Volker Grab erklärt, hätten sich „rund zehn Menschen“ aus diesem Teilort bei einem privaten Treffen infiziert.