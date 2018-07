„Dittsche“ erhält Satirepreis „Göttinger Elch“

Göttingen (dpa) - Deutschlands einziger Satirepreis geht in diesem Jahr an Olli Dittrich („Dittsche“). Der 53-Jährige nahm den „Göttinger Elch“ für sein Lebenswerk am Samstag bei einer Feier im Deutschen Theater in Göttingen entgegen.

Der Komödiant, Musiker und Schauspieler habe der Fernsehkomik neue Wege erschlossen, hieß es in der Begründung der Jury. Vor allem seine Improvisationssatire „Dittsche“ sei beste aufklärerische Unterhaltung.

Oliver „Olli“ Dittrich, der in den 90er-Jahren durch die Comedy-Serie „RTL Samstag Nacht“ bekannt wurde, präge die Komik-Kultur in Deutschland seit 20 Jahren, urteilte die Jury. Er habe den sorgfältig gebauten, mit liebevoller Ironie und trockenem Humor gespielten Sketch wieder ins Fernsehen gebracht, als alle Welt platte, am Fließband produzierte Pointen setzte.

Der „Göttinger Elch“ wird seit 1997 für „ein Lebenswerk satirischer Provenienz“ oder „eine satirische Multibegabung“ verliehen. Er ist dotiert mit einer massivsilbernen Elchbrosche, 3333 Euro und 99 Dosen „Original Göttinger Elch-Rahmsüppchen“.

Frühere Preisträger sind unter anderem Chlodwig Poth, Otto Waalkes, Harry Rowohlt und Gerhard Polt. Ihren Namen verdankt die Auszeichnung einem Zweizeiler des Satirikers F.W.Bernstein: „Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche“.