Dirigent Kurt Masur erhält Europäischen Kulturpreis

Dresden/Peenemünde (dpa) - Für sein künstlerisches Lebenswerk erhält der Dirigent Kurt Masur (86) den Europäischen Kulturpreis der Kulturstiftung Pro Europa. Mit dem Preis werde Masurs Lebensleistung als weltweit gefeierter Dirigent sowie sein Engagement für Nachwuchsmusiker gewürdigt.

Zudem soll an dessen Verdienste um die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989 erinnert werden, sagte Stiftungspräsident Tilo Braune am Freitag. Der Preis soll dem 86-Jährigen am 13. September in Peenemünde übergeben werden. Masur dirigiert dort ein Konzert mit Werken von Richard Wagner und Anton Bruckner. Die Laudatio hält Komponist Siegfried Matthus, dessen Werke Masur uraufgeführt hatte.

Den undotierten Kulturpreis haben bisher unter anderen Dirigent Daniel Barenboim sowie die Schauspieler Sir Peter Ustinov, Klaus Maria Brandauer und Armin Mueller-Stahl erhalten.

