Dirigent des Hassler-Consort Franz Raml im Interview

Nach über zwei Jahren Corona-Pause kann auch das Hassler-Consort rund um den Dirigenten und Organisten Franz Raml wieder mit einer Rarität aufwarten: Im Rahmen seiner Konzertreihe im Kornhaus in Ulm erklingt am 17. und 18. Juni das Oratorium „Cain overo Il primo omicidio“ („Cain oder auch Der erste Mord“) von Alessandro Scarlatti, einen Tag später ist die Produktion im Stadttheater Lindau zu Gast. Denn die Geschichte um Adam und Eva, die Vertreibung aus dem Paradies und den Brudermord Kains an Abel passt wunderbar zu der in der ganzen Stadt gezeigten Biennale-Schau „In situ Paradise“.

Herr Raml, wie sind Sie auf Scarlattis „Cain“ gestoßen?

Ich habe mit dem Hassler-Consort einige Opern von Händel aufgeführt und suche immer neue Stücke. So bin ich auf die Oper „Griselda“ von Scarlatti gestoßen und danach auf „Cain“. Bei Scarlatti muss ich nur drei Takte hören und bin schon begeistert, dieser neapolitanische Stil in seiner musikalischen Aussagekraft spricht mich sofort an. Wenn dann auch das Libretto auf den ersten Blick passt – was ja in den Barockopern mit ihren Verwicklungen nicht immer zutrifft –, dann ist es fein!

Wie würden Sie „Cain“ charakterisieren?

Die Geschichte des Brudermords ist ja ein ganz zeitloser Stoff, denn es geht um Neid, Ungleichheit und Ungerechtigkeit als Ursprung unmoralischen Handelns. Auch der Umgang mit Schuld und Ent-Schuldigen ist ein uraltes Thema, wenn wir bedenken, wie ganze Generationen mit der Aufarbeitung der Kriege zu tun haben. In „Cain“ gibt sich Eva die Schuld an der Vertreibung aus dem Paradies, während Adam eher der ruhige Vater ist. Mit dem Altus Flavio Ferri-Benedetti haben wir einen sehr ausdrucksstarken Sänger für die Partie des Cain eingeladen. Abel wird von einer Sopranistin (Marie-Sophie Pollak) gesungen, das Besondere ist, dass Abel auch als Ermordeter noch zu seinen Eltern spricht. Dann gibt es die Stimme Gottes, der hier eher mild handelt und von einer Mezzosopranistin (Lea Elisabeth Müller) gesungen wird. Und es gibt die Stimme Luzifers, der Cain den Mord an Abel einflüstert und ihn ins Verderben stürzt. Musikalisch ist das die dramatischste Partie und wird vom Bassisten Clemens Morgenthaler gesungen. Im Orchester musizieren Streicher und eine große Generalbassgruppe mit Cembalo, Lauten und Harfen.

Sie haben eine halbszenische Aufführung geplant, was kann man sich darunter vorstellen?

Bei Scarlatti gibt es dynamische Rezitative, in denen die Handlung vorangetrieben wird, und statische Arien, die von einem bestimmten musikalischen Affekt getragen sind. Das lässt sich schwer inszenieren. Bei uns agieren die Sänger nur wenig, sie singen aber auswendig. Dazu sorgen aber das moderne Bühnenbild und die Kostüme der in Ulm lebenden Künstlerin Marianne Hollenstein für Farbexplosionen. Die Musik steht im Vordergrund, wird aber unterstützt von der Optik. Außerdem gestaltet ein Sprecher einen Vorspruch, der in die Handlung einführt.

Scalattis Oratorium

Der aus Palermo stammende Komponist Alessandro Scarlatti wirkte viele Jahre in Rom und wurde für seine Opern und Oratorien geschätzt. Da Oper und Theater durch ein päpstliches Dekret von 1698 allerdings verboten waren, wurden dramatische Stoffe als Oratorien, also geistliche Werke „getarnt“. Scarlatti näherte sich mit seiner Darstellung der menschlichen Affekte in Rezitativen und Arien und der Reduzierung des Choranteils immer mehr der Oper an. So kommt es auch, dass „Cain“ in italienischer, nicht in lateinischer Sprache komponiert ist. „Cain“ entstand im Jahr 1707 für Venedig und wurde während der Fastenzeit uraufgeführt. (gla)