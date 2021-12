„Dinner for One“ 2021: Sendetermine an Silvester - TV & Mediathek

Der 18-minütige Kult-Sketch “Dinner for One“ um Miss Sophies 90. Geburtstag, ihren Butler James sowie eine Handvoll imaginärer Gäste, ist ein Muss an Silvester. Hier erfahren Sie die TV-Sendetermine für 2021.

Bei dem Schwarz-Weiß-Sketch handelt es sich um eine deutsche Produktion mit den englischen Schauspielern Freddie Frinton (1909-1968) und May Warden (1891-1978).

Aufgeführt wurde „Dinner for One“ im Original in englischer Sprache in Hamburg im Sommer 1963. Seine deutsche TV-Premiere hatte der Sketch im März '63 in der Samstagabendshow „Guten Abend Peter

Frankenfeld“.

“Dinner for One“: Gäste und Tigerkopf

Der Sketch ist auch in Deutschland zeitloser Kult und gehört zu Silvester wie das Glas Sekt. Miss Sophie diniert mit ihren längst verstorbenen Freunden Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby.

Butler James serviert, wobei ihm nicht nur ein Tigerkopf in die Quere kommt, sondern mit fortschreitendem Abend auch der Trinkspruch immer schwerer über die Lippen. Das finale endet in einer großen Pointe.

“Dinner for One“ im TV am 31.12.2020

15.40 Uhr im NDR

16.45 Uhr in der ARD

17.35 Uhr im WDR

17.40 Uhr im NDR

18.45 Uhr im BR

19.00 Uhr im MDR

19.00 Uhr im RBB

19.10 Uhr im HR

19.25 im SWR

19.40 Uhr im NDR

23.35 Uhr im NDR

00.05 Uhr im BR

03.45 Uhr im RBB

05.10 Uhr in der ARD

“Dinner for One“ im Dialekt: Platt, Hessisch, Kölsch

Auf Platt: 11.50 Uhr im NDR

Auf Hessisch: 16.45 Uhr im HR

Auf Kölsch: 17.10 Uhr im WDR

Auf Hessisch: 18.40 Uhr im HR

“Dinner for One“ auf Schwäbisch:

Wer wissen möchte, wie “Dinner for One“ auf Schwäbisch klingt, dem empfehlen wir die Variante der Wirtsleute Marga + Bernhard aus dem Alb-Stadl in Engstingen. Sie haben ihre schwäbische Interpretation bereits 2013 auf Youtube gestellt: HIER ZU SEHEN.

“Dinner for One“ als Stream in der Mediathek

In der ARD-Mediathek können Sie “Dinner for One“ auch jetzt schon abrufen. Hier geht's direkt zur Sendung.