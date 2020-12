„Dinner for One“ 2020 im TV: Sendetermine an Silvester

Der 18-minütige Kult-Sketch "Dinner for One" um Miss Sophies 90. Geburtstag, ihren Butler James sowie eine Handvoll imaginärer Gäste, ist ein Muss an Silvester. Hier erfahren Sie die TV-Sendetermine.

"Dinner for One" im TV am 31.12.2020

15.45 Uhr NDR

15.50 Uhr ARD

17.10 Uhr NDR

18.45 Uhr BR

19.00 Uhr MDR

19.00 Uhr RBB

19.10 Uhr HR

19.25 Uhr: SWR

19.40 Uhr NDR

23.35 Uhr NDR

"Dinner for One" im TV am 01.01. 2021

00.05 Uhr BR

03.30 Uhr RBB

05.10 Uhr ARD

Wer wissen möchte, wir "Dinner for One" auf Schwäbisch klingt, dem empfehlen wir die Variante der Wirtsleute Marga + Bernhard aus dem Alb-Stadl in Engstingen. Sie haben ihre schwäbische Interpretation bereits 2013 auf Youtube gestellt: