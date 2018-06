Diese Familie ist die Hölle

Stephan Kimmig stellt in Stuttgart Tracy Letts’ Erfolgsstück „August: Osage County“ in einer fulminanten Inszenierung vor.

Eine Frage treibt alle Mitglieder der Weston-Familie um. Gehöre ich tatsächlich zu dieser Gemeinschaft? Oder bin ich allein verantwortlich für das, was ich aus meinem Leben mache? Pulitzer Preisträger Tracy Letts hat daraus ein Familiendrama gemacht. Es heißt: „August: Osage County“ und ist auch eine Zustandsbeschreibung der US-amerikanischen Gesellschaft. Schon im Jahr 2008 hat es der Mannheimer Schauspielchef Burkhard C. Kosminski für den deutschsprachigen Raum entdeckt. Inzwischen von sehr vielen Bühnen nachgespielt und mit Meryl Streep und Julia Roberts verfilmt. In Stuttgart hat sich nun Stephan Kimmig dieser Familie gewidmet, in der sich drei Schwestern nach dem Freitod des Vaters um die Mutter scharen.

Mama ist nicht die Beste

Die ist so ganz anders, wie man sich eine Mutter vorstellt. Violet wird von Mundhöhlenkrebs gepeinigt, wirft enthemmt alle greifbaren Pharmaprodukte ein und wandelt wie ein halluzinierendes Gespenst durch das Haus. Diese Frau facht aber auch ein derart gnadenloses familiäres Höllenfeuer an, dass man nie so genau weiß, meint die das jetzt ernst, oder spielt sie „nur“ Theater. Andere zu verletzen, ist ihr liebster Sport. Ob sie sich jemals für ihre Töchter interessiert hat, kann man bezweifeln. Und auch jetzt lässt es sie ziemlich kalt, dass die Älteste, Barbara, an der Seite eines erfolgreichen Professors verkümmert. Er betrügt sie mit seinen Studentinnen. Ivy, die mittlere, ist daheim bei Mama und Papa geblieben, will aber mit ihrem Cousin ein neues Leben beginnen. Karen, die jüngste, hat sich mit einem Hallodri eingelassen, der sich bei der Familienzusammenkunft an Barbaras 14-Jährige Tochter ranmacht.

Tracy Letts ist nicht nur ein begnadeter Dialogschreiber, sondern auch ein gnadenloser Zeitdiagnostiker, der, als sei er ein Enkel von Tennessee Williams, das Modell „Familie“ nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Stephan Kimmig, einer der markantesten Regisseure im deutschsprachigen Raum, hat in seiner Heimatstadt Stuttgart nun Schauspieler zur Verfügung, wie er sie sich nur wünschen kann. Für die große Bühne des Staatsschauspiels baute Oliver Helf ihm einen steril ärmlichen Wohnquader. Das dreigeschossige Familienheim dreht sich. Je nach Lage der Dinge sieht man auf der großen Außenfläche des Quaders Videoeinspielungen des Geschehens im Inneren.

Das steht schön quer zum psychologischen Naturalismus des Tracy-Textes und ist ein prima Spielraum für die Spannungsbögen und inszenatorischen Brüche, mit denen Kimmig arbeitet. Nach der Pause etwa trifft sich die Familie nach der Beerdigung von Big Daddy an einem langen Tisch zum „letzten Abendmahl“: Man schweigt sich an und nach ersten, unbeholfenen Redeversuchen taucht plötzlich Mama Violet auf, baut sich wie ein Racheengel auf – und ab geht die Post.

Es geht ans Eingemachte

Astrid Meyerfeldt, die spätestens seit ihrem phänomenalen Auftritt in der Bühnenadaption von Ingmar Bergmanns „Szenen einer Ehe” ein Stuttgarter Publikumsliebling ist, gibt der Weston-Mutter etwas Mondän-sprunghaftes. Mal rockt sie wie ein Popstar, dann sinkt sie in sich zusammen. Big Daddy ist nicht mehr da, und ich bin ja so allein, teilt sie uns mit. Könnte aber auch alles nur Show sein! Anfänglich spielt Astrid Meyerfeld zu effektsicher mit dem Divenpotential so einer Borderlinerin. Nach der Pause des fast vierstündigen Abends geht es im Familienkrieg der Westons ans Eingemachte. Und da ist sie eine überzeugende Witwe. Schonungslos hart und gleichzeitig so verletzlich.

Wie viel Kraft es kostet, neben so einer Mutter zu bestehen, zeigt Sandra Gerling als Ivy. Die Sandwichschwester kämpft um ihren Platz in dieser Monsterfamilie. Gerling spielt das wunderbar zwiespältig. Mal fährt sie wütend aus der Haut, dann ist sie die sanfte Dulderin. Man weiß nicht, steht da nun ein Opfer, oder spart die Frau ihre Kraft für ein Leben danach. Der stille Star des Abends aber ist Anja Schneider als grandios-gebrochene Barbara. Da steht eine Frau, die beherrscht sein will, der dann aber doch so ein trauriger Blick oder eine Geste der Trauer widerfährt. Nur dumm, dass sie ihren Gatten immer noch liebt. Diesen Bill Fordham spielt Michael Stiller der amtierende Ben Kingsley Stuttgarts.

Am Ende zeigt Anja Schneider in einer grausigschönen Szene noch einmal, wie fein großes Schauspiel sein kann. Barbaras Jugendschwarm taucht auf und sie hätte gerne, dass der Kerl sie einfach nur anfasst. Robert Kuchenbuch aber steht als begriffsstutziges Mannsbild in der Gegend, und es sieht so aus, als bliebe dieser Barbara Weston nicht viel mehr, als an der Seite ihrer Mutter auf bessere Zeiten zu warten. Ist schon ein hartes Los, aber schließlich ist sie jetzt das Oberhaupt der Familie.

Nächste Aufführungen am 10. und 27. Februar, 4., 18., 21. März und 3. April. Karten: (0711) 202090, www.schauspiel-stuttgart.de