Die Völkerwanderung: Neue Perspektiven auf alte Geschichte

Die neue Völkerwanderung“ – wenn es um Migration und Flucht geht, dann waren viele Journalisten und Politiker in den vergangenen Jahren schnell mit diesem Begriff zur Hand. Aber lassen sich so weit auseinanderliegende aktuelle und historische Geschehnisse überhaupt vergleichen, was wird damit bezweckt? Mit welcher Bedeutung wurden Begriffe wie „Volk“ im Laufe der Zeit aufgeladen? Über diese und andere Fragen sprach Stefan Rother mit Mischa Meier, Professor an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und aktueller Preisträger des wichtigsten deutschen Forschungspreises, dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis.

In den letzten Jahren wurden aktuelle Migrationsbewegungen oft als neue Völkerwanderung beschrieben. Woher kommt dieser Begriff, was umschreibt er?

Von den Zeitgenossen wurde der Begriff nicht verwendet, er findet sich erst im 16. Jahrhundert. Seine Karriere begann dann im ausgehenden 18. Jahrhundert - nicht nur als Terminus, also als Fachbegriff, der ein konkretes Phänomen beschreibt, sondern als ein politisch aufgeladener Begriff.

Inwiefern aufgeladen?

Dies ist im Kontext der politischen Prozesse der Zeit, insbesondere der europäischen Nationalstaatsbildung im 19. Jahrhundert zu sehen. Vor allem der „Völker“-Begriff bekam damals eine sehr hohe Bedeutung. Dahinter stand die Vorstellung von Völkern als zusammenhängenden Einheiten, die eigentlich schon immer existiert haben. Das Volk ist demnach eine individuelle, überzeitliche, feste Größe - so ähnlich wie einen menschlichen Stammbaum hat man sich den Stammbaum der Völker vorgestellt. Und weil man sich die Völker wie Individuen vorgestellt hat, ist man auch davon ausgegangen, dass sie Eigenschaften wie Individuen hatten. Darum war man im 19. Jahrhundert so interessiert an Volkskultur, weil man dachte jedes Volk hat so etwas, eine eigene Seele oder einen Volksgeist wie man das damals genannt hat. Dies ist im Grunde die Vorstellung, die in der Verwendung des Begriffs Völkerwanderung fortlebt, dass man von sehr festen kohärenten Einheiten ausgeht.

Wäre denn eine möglichst neutrale Definition des Begriffs möglich?

Eigentlich nicht. Für mich ist die Völkerwanderung ja nur ein Ausschnitt aus einem größeren Geschehnis und Transformationsprozess, der sich über einen längeren Zeitraum, zwischen Spätantike und Mittelalter, erstreckt.

In der klassischen Geschichtsschreibung ist der Zeitraum präzise eingeschränkt…

Ja, traditionell wird die Völkerwanderung ziemlich genau datiert, 375 bis 568 nach Christus. Da geht man vom sogenannten Hunnensturm aus: Die Hunnen erscheinen um 375 in den Steppen nördlich des schwarzen Meeres und fangen dann an, Verbände entweder zu absorbieren oder zu verdrängen die vorher dort gesessen haben. Man stellte sich vor, dass dadurch ein Domino-Effekt hervorgerufen wurde. Eine zentrale Folge war, dass tausende von Flüchtlingen – die gotischen Terwingen - über die Donau ins römische Reich drangen und das wiederum eine Ereigniskette auslöste, die 378 zu einer der größten militärischen Niederlagen der römischen Geschichte führte, die Schlacht von Adrianopel (das heutige türkische Edirne), bei der ein römischer Kaiser fiel.

Kommen daher auch die Gleichsetzungen von Völkerwanderung mit Invasion?

Da wird auf den Untergang des römischen Reiches hingewiesen, ich würde aber eher von einer Transformation sprechen. Im Osten bestand das Kaiserreich noch 1000 Jahre fort, ebenso römische Tradition, Recht, Steuersystem… In der Geschichtswissenschaft versucht man mittlerweile von der Sichtweise wegzukommen: Das römische Reich ging unter und daraus entstanden die Wurzeln des heutigen Europas. Das sollte man wesentlich komplexer sehen und darauf hinweisen, dass es nicht nur Brüche gegeben hat, sondern auch starke Kontinuitäten und diese Übergangsprozesse bezeichnet man als Transformation.

Sie lehnen also den Vergleich der Völkerwanderung mit aktuellen Migrationsbewegungen ab?

Es findet ja gar kein systematischer methodischer Vergleich statt, sondern nur eine Gleichsetzung, Parallelisierung. Da wird vom Untergang des römischen Reiches auf den Untergang Deutschlands oder Europas geschlossen und das ist problematisch, weil es einfach sachlich nicht zutrifft. Was ich unter Völkerwanderung verstehe, ist ein Prozess, der sich über ein halbes Jahrtausend – vom 3. bis mindestens Mitte des 8. Jahrhunderts - erstreckt hat. Wenn man den jetzt auf eine Ereignisgeschichte bezieht, die 2015 eingesetzt hat, geht das irgendwie nicht zusammen.

Ist das auch ein Bruch in der Geschichtsforschung, dass man von klaren Schnitten weggekommen ist und auf längerfristige Entwicklungen setzt?

Die grundlegende Epocheneinteilung Antike, Mittelalter… besteht weiter und ist auch sinnvoll. Aber man achtet auch mehr auf Kontinuitäten, Schattierungen – die Zeitgenossen sind ja nicht etwa im Jahr 476 eines morgens aufgewacht und haben sich gedacht: „Huch! - Ich lebe seit heute im Mittelalter“.

Lässt sich dann aus der Geschichte der Völkerwanderung nichts für heute lernen, wie ja gerne gefordert wird?

Ich bin bei der Rede vom „Lernen aus der Geschichte“ skeptisch, weil ich glaube, das historische Geschehnisse und das Handeln von Akteuren immer sehr von den jeweiligen Konstellationen und Rahmenbedingungen abhängig sind – und die Spätantike und die heutige Zeit sind so unterschiedlich, dass es schwierig wird, daraus Erkenntnisse zu ziehen. Was man aber machen kann, ist, Akteure beobachten, wie sie handeln, und fragen, ob man Muster identifizieren kann. Woraus man sicher lernen kann, ist der jeweilige Umgang mit Geschichte und deren Instrumentalisierung.

Was wäre solch ein Muster?

Dass in bestimmten Situationen, in denen sich die aktuelle Lage verschärft, gerne mit der Vergangenheit argumentiert wird. Das kann man auch ganz aktuell beim russischen Krieg gegen die Ukraine sehen, der mit einer Rede Putins begonnen hat. In dieser hat er versucht, ein pseudo-historisches Gebäude zu errichten, das dann als Legitimation für den Angriff auf die Ukraine gedient hat.

Wie planen Sie, Ihre Forschung unter Verwendung des Leibniz-Preisgeldes fortzusetzen?

Seit wenigen Jahren fangen Naturwissenschaften an, sich für historische Themen zu interessieren. Da entstehen viele neue Daten, mit denen wir als Historiker uns auseinandersetzen müssen, die etwa näheren Aufschluss geben über klimatische Entwicklungen in der Antike. Wurden etwa die Hunnen wie bislang angenommen von anderen Reiterverbänden verdrängt – oder hing ihr Auftauchen in Europa auch mit Klimaveränderungen wie einer langen Dürrephase in der Steppe zusammen? Welche Folgen hatte die „Spätantike Kleine Eiszeit?“ Das sind alles neue Faktoren, über die es sich lohnt, bei der Betrachtung der Alten Geschichte nachzudenken.