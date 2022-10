Die Sprachplauderei: Nachdenkliches für November

Totenmonat nennt man den November – und das nicht ohne Grund. Am kommenden Mittwoch begeht die katholische Kirche den Allerseelentag, am Sonntag, 13. November, ist Volkstrauertag, und eine Woche später folgt der Ewigkeitssonntag der evangelischen Christen. Stets geht es um das Gedenken an die Toten, die den Lebenden vorangegangen sind. Und wie immer, wenn sich der Mensch mit dem Tod beschäftigt, schlägt sich dies – bei Predigten, Reden, medialen Texten etc. – in einer Sprache nieder, die sich bewusst vom Alltagsdeutschen absetzt.

Für das Sterben gibt es eine Fülle an Synonymen

Nehmen wir nur die Fülle von Synonymen für das Wort sterben: entschlafen, hinscheiden, den letzten Atemzug tun, die Augen für immer schließen, seinen Geist aufgeben, den letzten Gang gehen… Solche Formulierungen lassen sich als Versuche sehen, der eigenen Sprachlosigkeit angesichts des unerbittlichen Faktums unserer Endlichkeit Herr zu werden.

Zudem will man dem Tod durch eine nicht alltägliche, pathetische, oft auch verhüllende Sprache etwas von seinem Schrecken nehmen. Eine andere Kategorie wiederum sind Redewendungen aus der Welt des Glaubens wie heimgehen, das Zeitliche segnen, den Weg allen Fleisches antreten, in die Ewigkeit abberufen werden, vor seinen Schöpfer treten.

In diese christliche Sphäre gehört auch die Formulierung von den sterblichen Überresten. Geradezu inflationär wurde sie bei der Berichterstattung über den Tod von Königin Elisabeth II. im September bemüht: Da fuhr der Leichenwagen mit ihren sterblichen Überresten nach Edinburgh, da wurden ihre sterblichen Überreste in Westminister Hall aufgebahrt, da hat man ihre sterblichen Überreste auf Schloss Windsor bestattet…

Im Zusammenhang mit einer Königin wird das Wort Leichnam gemieden

In Wörterbüchern wird diese Wendung als gehoben, verhüllend charakterisiert. Überreste hört sich in der Tat eine Spur gewählter an als nur Reste. Und Wörter wie Leichnam oder gar Leiche werden in diesem Zusammenhang eher gemieden – vor allem beim Abschied von einer Königin.

Auffallend ist allerdings dieses Adjektiv sterblich. Das Wort Überreste würde eigentlich genügen. Der Zusatz sterblich drückt jedoch aus, dass hier das Gegenteil unsterblich implizit mitgedacht werden soll. Und damit ist man beim Kern des Glaubens an die Auferstehung nach dem Tod.

In einem Punkt herrscht Gewissheit unter den Christen: Die sterbliche Hülle – übrigens auch eine häufig verwendete Umschreibung – wird der Erde übergeben. Dies klingt schon im 1. Buch Mose an: „Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.“ Aber dann beginnt die Ungewissheit: Gibt es auf der anderen Seite logischerweise die unsterblichen Überreste? Haben wir uns darunter die Seele vorzustellen? Ist diese Seele vom Körper trennbar? Und ist sie überhaupt unsterblich? Und wenn ja, wann erlangt sie diese Unsterblichkeit? Sofort nach dem Tod oder erst nach dem Jüngsten Gericht am Ende aller Tage?

Seit zweitausend Jahren wird die Christenheit von diesen Fragen umgetrieben. An Antworten unterschiedlichster Tendenz von Theologen oder Philosophen fehlt es beileibe nicht, aber die Crux ist: Ihr Wahrheitsgehalt lässt sich letztlich nicht nachprüfen. Denn niemand weiß, was genau nach dem Tod mit uns geschieht. Darüber nachdenken darf man allerdings – und warum nicht im Totenmonat.