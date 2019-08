Die Schweiz und wie sie sich selbst gern sähe

Das Schweizerische Nationalmuseum ist das Gegenstück zum Deutschen Historischen Museum (DHM) im Berliner Zeughaus. Sein wichtigster Standort liegt unmittelbar gegenüber dem Hauptbahnhof in Zürich, im Landesmuseum. Nach Erweiterung (2016) und Sanierung des Altbaus hat es die Dauerausstellung neu gestaltet und entfaltet die Schweizer Geschichte auf 1000 Quadratmetern.

Das ist erstaunlich knapp. Nicht, dass es wenig zu zeigen gäbe. Ganz im Gegenteil: Das Haus hat 860 000 Objekte im Depot. Die Präsentation, strikt chronologisch aufgebaut, ist vielmehr eine Konzentrationsübung bei der Auswahl von Themen und der Exponate. Sie fokussiert die geschichtlichen Fakten, der Nationalmythos von Wilhelm Tell tritt in den Hintergrund. Das Museum richtet sich nicht nur an Schüler. Die verkehrsgünstige Lage und der niedrige Eintrittspreis, der für das ganze Haus gilt und nicht für einzelne Ausstellungen, lockt auch Reisende und Touristen.

Aus deutscher Sicht vereint die Schweiz zwei gegensätzlich erscheinende Merkmale, eine besondere Kompetenz beim gesellschaftlichen Konsens wie beim Kriegshandwerk, und hier besonders dabei, das eigene Land aus dem Krieg herauszuhalten. Diese Fähigkeiten begründen die Schweizer Erfolgsgeschichte. Die neue Ausstellung wirkt über weite Strecken so, als müsse sie das erklären.

So ist gleich das erste Exponat von treffender Symbolik. Es ist die Installation einer Distanzwaffe, die im 15. Jahrhundert in der Eidgenossenschaft entstanden ist: die Kombination von Speer und Sichel an einer fünf Meter langen Eschenholzstange. Solchen Spießen und Hellebarden verdanken die Eidgenossen ihre Einheit. Mit dieser Technik konnten sich die Fußtruppen die Reiterei vom Leib halten, die sie ansonsten über den Haufen gerannt hätte. Solche igelförmigen eidgenössischen „Gewalthaufen“ wurden zugleich zur berühmt-berüchtigten Angriffswaffe. Sie fräste sich durch die Reihen ihrer Gegner. Und besiegte 1476 beim heute so idyllisch daliegenden Murten am Murtensee den mächtigen und modernen Karl den Kühnen (auch mit Unterstützung aus Rottweil, das damals zur Eidgenossenschaft gehörte). Der Reichtum des Herzogs von Burgund begründete nun als Beute den Reichtum der Schweiz. Und die überraschend erfolgreiche Militärtechnik den Ruf ihrer Truppen.

Frankreich versorgte sich mit Schweizer Söldnern in langfristigen Abkommen, die Erneuerung eines solchen Vertrags 1663 mit Ludwig XIV. zeigt der „Allianzteppich“, ein in Paris hergestellter monumentaler Gobelin. Die Schweizergarde des Papstes, die noch die Hellebarde in der Hand hält, ist die letzte dieser Truppen. Da Zwingli in Zürich solchen Handel mit Söldnern kritisierte, waren die Kriegsunternehmer meist katholisch und stammten aus Luzern, wie ein Familienporträt zeigt. Mit Bauern aus dem armen Mittelland bauten sie ganze Regimenter auf. Die gleich mitgelieferten Feldherren wären heute in ihrer Uniform, wie sie im Museum zu sehen ist, mit den glänzenden Jäckchen, Kettchen und Federbüschen im Gold-Silber-Spektrum die Stars beim Christopher-Street-Day.

Die neue Ausstellung lässt die Schweiz im 15. Jahrhundert nicht nur bellizistisch entstehen, sondern auch literarisch: Sie präsentiert das - wegen der Einbandsfarbe so genannte - „weiße Buch von Sarnen“, eine Chronik, die um 1470 entstanden ist und den Gründungsmythos erzählt: von Wilhelm Tell und dem Rütlischwur. Die Ausstellung hält sich an die Geschichte und nicht an den Nationalmythos, den die Schweiz in seiner dramatischen Version Friedrich Schiller, einem Deutschen, verdankt. Daher verweilt sie hier nur kurz, ebenso wie beim Bundesbrief der Urkantone vom 1. August 1291, auf den sich der heutige Nationalfeiertag bezieht.

Die Militärtechnik bleibt ein Leitmotiv dieser Präsentation, sie zieht sich durch die Jahrhunderte. Die Schnellfeuerkanone von 1892, die das Museum eigens vom Gotthard demontiert hat, und die Flugabwehr von 1940 gehören gleichzeitig zur Geschichte der Schweiz wie zur internationalen Verflechtung des Waffengeschäfts. Beide Produkte waren zu ihrer Zeit technisch führend und wurden Exportschlager. Die Gotthard-Kanone ist Importware, sie kommt aus dem Grusonwerk im Magdeburg. Umgekehrt exportierte Oerlikon-Bührle das Geschütz im Zweiten Weltkrieg an alle Kriegsparteien.

Nach der Antwort auf die Frage, woher die Begabung der Schweizer für interne Konfliktregelungen kommt, müssen Nicht-Schweizer ein bisschen suchen. Während es Deutschland, dank Habermas, immerhin seit 1981 zu einer Theorie des kommunikativen Handelns geschafft hat, kennt die Schweiz derlei als institutionalisierte gesellschaftliche Praxis. Der entscheidende Begriff heißt „Tagsatzung“. Bilder solcher Tagsatzungen sind in der Ausstellung zu sehen. Die frühe Eidgenossenschaft hatte keine Regierung. Es gab nur souveräne Orte. Und die schickten – im Schnitt 20-mal im Jahr – ihre Vertreter zu gemeinsamen Treffen, die Tagsatzung hießen. Dort wurden anstehende Fragen, die alle Gemeinden betrafen, entschieden. Selbst die Reformation, die in den angrenzenden Gesellschaften Bürgerkriege und internationale Konflikte befeuerte, konnte in der Eidgenossenschaft das Verfahren der Konsensbildung über die Konfessionen hinaus nicht untergraben.

Auch das Ausstellungskonzept zielt auf Kommunikation. Der letzte Raum konfrontiert die Besucher mit Gegenwartsfragen wie Klimawandel, Migration und dem Verhältnis von staatlicher Souveränität und Globalisierung. Und will sie zum Gespräch über die persönlichen Einschätzungen anregen.