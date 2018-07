Die schrecklichen Krähen malen schwarz

The Horrible Crowes

Elsie

Heute erscheint eine der am sehnlichst erwarteten Platten des Jahres: „Elsie“ (Sideonedummy), das Debüt des britisch-amerikanischen Duos „The Horrible Crowes“. Am Mikro: Brian Fallon, Frontmann von The Gaslight Anthem. Mit dieser Band hat es Fallon zu großer Popularität gebracht. Vom rumpelig-ruppigen Punkrock des Erstlings „Sink or Swim“ über „’59 Sound“, das Referenz-Werk des Springsteen-Punk, bis zum fast schon eine Spur zu glatt geratenen „American Slang“ – innerhalb weniger Jahre hat sich die Band aus New Jersey den Ruf einer sympathisch ehrlichen Kapelle erarbeitet, die offen zu ihren Einflüssen steht.

The Horrible Crowes sind nun Fallons zweites Baby und mit dem positiv-powernden Sound seiner Stammband hat diese Platte nur wenig zu tun – auch wenn man Songs wie „Behold The Hurricane“ natürlich anhört, wer sie verfasst hat. Doch die Lieder auf „Elsie“ kommen wesentlich dunkler daher, atmen bluesige Wehmut und soulige Hingabe. „Es ist der Job jedes Songwriters, sich beim Schreiben unwohl zu fühlen, damit sich andere beim Hören wohlfühlen können“, sagte der Sänger der Band The Gaslight Anthem, Brian Fallon, jüngst in einem Interview mit der Agentur dapd. Das ist ihm und seinem Sidekick Ian Perkins gelungen. Vielleicht ist das ein ähnlicher Effekt wie beim Horrorfilme schauen: Wenn jemand anderes leidet, kann man sich immer ausklinken, wenn es einem unangenehm wird. Trotz aller Melancholie haben die Songs aber viel Schönheit, „Black Betty and the Moon“ etwa, oder auch das fordernde „Go Tell Everybody“. Im knarzig-krachigen „Mary Ann“ zitieret Brian Fallon freimütig Tom Waits, den Oberkauz, er selbst im Oktober ein neues Album veröffentlichen wird. Im Gegensatz zu dem bekennt sich offen zu seinem Glauben: Im Interview mit dem Alternative-Musikmagazin Visions lehnt Fallon die Evolutionstheorie ab, in den Texten finden sich immer wieder Hinweise auf eine höhere Macht, etwa in „Crush“, wo die Gospel-Zeile „God’s gonna trouble the water“ vorkommt.

Den ganz großen Hype wird das Album wohl nicht entfachen, dafür waren die Erwartungen zu groß. Trotzdem kann sich „Elsie“ jeder bedenkenlos ins Regal stellen, der die getrageneren Gaslight-Momente schätzt. (Daniel Drescher)