Die Oper „La Légende de Tristan“ in Ulm

Ein „Tristan“ ohne die rauschhafte Ekstase Richard Wagners und mit einer sehr individuellen Ausformung der Szenen und Figuren ist am Theater Ulm zu entdecken: Der Komponist Charles Tournemire (1870-1939), ein Schüler von César Franck, war berühmt für seine Orgelimprovisationen, einer seiner Schüler war Olivier Messiaen. Seine Werke werden kaum bis nie gespielt, „La Légen-de de Tristan“ aus den Jahren 1925/26 verschwand in der Versenkung.

2015 erfuhr Ulms Intendant Kay Metzger von der Existenz dieses Stücks und war sogleich überzeugt von Stoff und Umsetzung durch Tournemire und seinem Librettisten Albert Pauphilet. Er beauftragte seinen damaligen Studienleiter Michael Weiger, aus der handschriftlichen Partitur und dem Klavierauszug eine druckfähige Partitur zu erstellen. Die Produktion war bereits für 2020 zum 150. Geburtstag des Komponisten geplan. Wegen der Pandemie kam es erst kurz vor Weihnachten zur vielbeachteten Uraufführung eines beinahe 100 Jahre alten Werks.

Beeindruckendes Bühnenbild in acht Bildern

Das imposante Bühnenbild von Michael Heinrich zeigt einen Salon mit hohen Bücherwänden und Ausblick auf die tosende Brandung, Wolkentürme und die ruhigere See – die Küste Irlands, die Überfahrt und das Schloss Tintagel in Cornwall sind damit eingefangen. In der Mitte der Oper, wenn Tristan und Iseut (Isolde) sich einen Unterschlupf im Wald gebaut haben, schiebt sich eine trostlose Kammer an die Stelle des Aussichtsfensters als Sinnbild für die Aussichtslosigkeit dieser Liebe.

Mehr als bei Wagner steht in dieser Oper in drei Akten und acht Bildern Tristan im Vordergrund: Vor Beginn der Oper hat er Morholt, den Onkel Isoldes, im Zweikampf getötet, außerdem wird der Kampf gegen den gefährlichen Drachen geschildert (in der Inszenierung von Kay Metzger, der die keltische Sage in der Entstehungszeit der Oper ansiedelt, sind es Filmszenen aus dem Ersten Weltkrieg, die über den Zwischenvorhang flimmern). Im Kampf mit dem Drachen wird Tristan verwundet, Iseut und Brangien (Brangäne) behandeln seine Verletzung. Der Liebestrank, den Brangien eigentlich für eine glückliche Ehe von Iseut und König Marc (Marke) gemischt hatte, gelangt eher durch Zufall in die Hände von Tristan und Iseut: Sie haben Durst – und entflammen füreinander.

Eine Musiksprache des Übergangs

Zwei Szenen mit König Marc sind hervorgehoben: Dieser hat Verdacht geschöpft und verbirgt sich in einem Baum, um das Gespräch von Tristan und Iseut zu belauschen. Tristan hat ihn im Spiegelbild eines Baches bemerkt und gibt sich daraufhin äußerst höflich distanziert. In der anderen Szene hat Marc das Paar in der Hütte schlafend entdeckt, zwischen sich das Schwert Tristans. Der König sieht das als Zeichen der Keuschheit und Loyalität und tauscht das Schwert als „Botschaft“ gegen sein eigenes: Iseut geht zu Marc zurück, Tristan bleibt einsam und traurig. Noch einmal kehrt er an den Hof zurück und gibt sich als Narr aus, die Liebenden verabschieden sich, Tristan stirbt.

Tournemires Musiksprache ist eine des Übergangs: nicht mehr romantisch, nicht so farbenreich „impressionistisch“ wie Debussy, der wenige Jahre vor der Komposition von „La Légende de Tristan“ starb, nicht zwölftönig aufgebrochen. Im groß besetzten Orchester fallen vor allem die Holz- und Blechbläser mit zahlreichen Klangfarben und Soli auf, oft ist es kammermusikalisch geführt, die Höhepunkte im Tutti sind sparsam gesetzt. Ulms junger Generalmusikdirektor Felix Bender führt sein Orchester mit großer Klarheit und viel Sinn für Atmosphärisches: etwa, wenn die tiefen Bläser die Unheimlichkeit des Waldes spiegeln, ein zarter Flötentanz und die Solovioline die Gefühle von Iseut begleiten oder die Streicher und der Frauenchor mit dem Tod Tristans in silbrige Höhen aufsteigen.

Alles andere als eine Wagner-Kopie

Außergewöhnlich in Tournemires Partitur sind die orchestralen Zwischenspiele, die die Emotionen, Naturgewalten oder Stimmungen weitertragen. Die Stimmen sind ohne große Arienaufschwünge in einem syllabischen Deklamationston geführt, gleichwohl eindringlich und intensiv. Mit An de Ridder als Iseut, Markus Francke als Tristan, Dae-Hee Shin als König Marc und I Chiao Shih als Brangien hat sich ein beeindruckend stimmiges Ensemble diese Oper erarbeitet. Große Bedeutung kommt dem von Hendrik Haas und Nikolaus Henseler einstudierten Chor zu.

Neben dem übermächtigen Werk Richard Wagners entwickelt Charles Tournemires „La Légende de Tristan“ eine eigenständige und interessante Lesart. Intendant Metzger, GMD Felix Bender und das gesamte Team haben sich mit ganzer Energie in diese verspätete spannende Uraufführung gestürzt und wurden vom Publikum gefeiert. Der SWR hat sie aufgezeichnet und wird sie auf Tonträgern veröffentlichen.