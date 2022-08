Die Olympischen Spiele 1972: Triumph und Tragödie

Das Zeltdach des Stadions, die schwungvolle Parklandschaft, die Piktogramme Otl Aichers, der Weitsprung von Heide Rosendahl und der Hochsprung von Ulrike Meyfarth, der Speer von Klaus Wolfermann und das Finale der 100m Frauenstaffel, die russische Turnerin Olga Korbut und der US Schwimmer Mark Spitz.

Aber auch die Musik von Kurt Edelhagens Big Band, die bunten Kostüme der Mitarbeiter, die vom Pariser Couturier André Courrèges designed wurden und die blauweißen Minirock-Dirndl der Olympiahostessen, aber auch der Mann mit der Strumpfmaske auf dem Balkon der Conollystraße 31 – diese und viele andere Bilder haben sich eingeprägt in unser kollektives Gedächtnis, und es über ein halbes Jahrhundert nicht verlassen: Olympia 1972 in München.

Heitere Spiele 1972 bis zum Terrorattentat von München

Zwischen den ersten zehn Tagen der „heiteren Spiele“ mit ihrer universalen Fröhlichkeit und befreiten Lässigkeit und der bleiernen Leere der „weiteren Spiele“ die noch fünf Tage andauerten, schwankt diese Erinnerung.

„München 72“ war ein Weltereignis, weit über die Tatsache hinaus, dass damals zum bislang letzten Mal auf deutschem Boden Olympische Spiele stattgefunden haben. Es waren tatsächlich „die Spiele des Jahrhunderts“, wie Roman Deininger und Uwe Ritzer ihr Buch genannt haben. Hier verdichteten sich in 17 Tagen die gesamten knapp 30 Jahre europäischer Nachkriegszeit zu einem Panorama aus Bilderspektakel, Selbstberauschung, guten Absichten und der Wiederkehr des Verdrängten.

Der 26. August vor 50 Jahren: Es war 15 Uhr, da ging es los. Das ZDF sendete bereits seit 10 Uhr morgens ununterbrochen Live-Bilder aus der bayerischen Landeshauptstadt, drei Stunden vor Beginn begann sich das neue Stadion zu füllen. Der Stadionsprecher Joachim „Blacky“ Fuchsberger sprach bereits seit einer halben Stunde regelmäßig zum Publikum.

In den Mediatheken der Sender kann man Olympia 1972 noch heute nachverfolgen

Mit ruhiger, getragener Stimme und gelegentlichen Scherzen, irgendwie zwischen bayerischer Lässigkeit und getragenem deutschen Pathos sprach er die Menschen direkt an, legte ihnen nahe, „ab jetzt am besten nur noch zu lächeln“, weil doch so viele Kameras im Stadion seien – worauf die Fernsehkameras einen lächelnden Bundeskanzler Willy Brandt in Nahaufnahme zeigten.

Man kann das alles verfolgen, wenn man in den Mediatheken der Sender und den anderen Quellen des zahlreich Verfügbare alte Material dieser Olympiade anschaut.

„Olympia 72“ war auch ein Medien- und Designereignis: Kameras waren überall, und die Idee des damaligen BR-Fernsehchefs Robert Lemke, dass das Fernsehen 24/7 senden sollte war zukunftsweisend. Auch noch in ihrer perversen Verkehrung, dass beim Terror-Anschlag am 5. September die Kameras nicht ausgingen, sondern sogar den ersten missglückten Befreiungsversuch der Polizei übertrugen und damit die Geiselnehmer warnten – woran natürlich auch jene Schuld trugen, die vergaßen den Terroristen den Strom abzustellen.

Olympia 1972 war eine Chance für Deutschland

In diesen 26 August 1972 und eine Eröffnung, die über drei Stunden dauerte und von über einer Milliarde Menschen – damals rund ein Viertel der Menschheit – an den oft erstmals in bunten Farben leuchtenden Fernsehbildschirmen verfolgt wurde, mündete eine große gemeinsame Begeisterung, ein Projekt, das weit über ein Sportereignis hinausging. „München 72“ das war nichts weniger als ein weitere Stunde Null, eine zweite Selbsterfindung Deutschlands.

Plötzlich bot sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Chance, „das moderne Deutschland vorzuzeigen“, wie Markus Brauckmann und Gregor Schöllgen in ihrem Buch „München 72 - Ein deutscher Sommer“ schreiben. Für die Bundesbürger sei Olympia das gewesen, „was die Mondlandung für die Amerikaner war: ein Aufbruch in eine neue Zeit.“

Vorausgegangen war eine Idee: Willi Daume, der deutsche Olympia-Politiker heckte sie aus. Er erkannte, dass 1966 als nach dem Mauerbau die Kulturrevolte von 1967/68 sich schon andeutete und die westlichen Gesellschaften sich allerorten modernisierten, die einmalige Chance gekommen war, andere Spiele zu veranstalten und der neuen Zeit Gestalt zu geben. Er überzeugte Münchens jungen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel.

Als der in einer mehr als improvisierten Bewerbung die Spiele in seine Stadt holen konnte – mit der knappen Mehrheit von nur einer Stimme vor Montreal, das dann vier Jahre später zum Zuge kam –, begann ein beispielloses Modernisierungsprogramm: Seine Köpfe waren neben Vogel selbst der Architekt Günther Behnisch, der Bauvisionär Frei Otto, der Designerstar Otl Aicher, der aus dem Umfeld der Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ kam.

München wurde 1972 zur „Weltstadt mit Herz“

Für alle diese Gestalter der Spiele war der Gedanke zentral, dass sie ein Gegenmodell zum Nazi-Olympia 1936 in Berlin sein sollten – symbolisch zeigte sich das nirgendwo so klar wie im Farbdesign Otl Aichers: Rot und Schwarz, die Farben der Diktaturen wurden vermieden, wie überhaupt Primärfarben. Stattdessen Pastelltöne: Hellblau, Wiesengrün, Orange, Sonnengelb. Auch die Architektur des Stadions drückt das aus: Keine Kampfarena für Gladiatoren, sondern ein offen in die Naturlandschaft eingefügter Treffpunkt aus natürlichen organischen Formen.

Mit dem neugebauten Olympiagelände einher ging eine rasante Veränderung der ganzen Stadt München, die in nur sechs Jahren von einer sehr konservativen, ein bisschen zwischen Dumpfsinn, Schwabinger Boheme und Pseudogriechen-Pathos mischenden ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“ zum modernsten Metropole in Deutschland wurde, zur „Weltstadt mit Herz“.

Später schloss sich auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) dieser Grundhaltung, ein Gegenstück zu 1936 zu bilden, an: In der sehr bezeichnenden Haltung, den offiziellen Olympiafilm, den es tatsächlich bereits seit 1912 gibt, erstmals einem Kollektiv anzuvertrauen: acht Regisseuren aus der ganzen Welt, alle Meister ihres Fachs, manche weltberühmt wie Arthur Penn („Bonnie & Clyde“) oder der Tscheche Milos Forman, der Franzose Claude Lelouch.

Der Terror von München 1972 veränderte die Olympischen Spiele

Aus Deutschland war Michael Pfleghar dabei, damals eine wichtige Stimme des Neuen Deutschen Films und aus München. Dies war in vieler Hinsicht auch ein Gegenstück zu dem so weltbekannten wie berüchtigten „Olympia“-Film von Hitlers Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl.

„Visions of Eight“, der während der Olympiade entstand, ist ein Gemeinschaftsfilm, der genau durch seine Vielzahl mit einer Stimme spricht, nämlich mit der Stimme einer Generation. Alles ist geprägt von der Unschuld des Augenblicks.

Doch dann kam der Terror, der alles veränderte. Der terroristische Überfall auf das olympische Dorf, die Geiselnahme von elf israelischen Sportlern, die am Abend alle während einer dilettantisch durchgeführten Befreiungsaktion ermordet wurden, zerstörte den Traum von den heiteren Spielen.

Bis heute erinnern sich die Menschen an die Olympischen Spiele 1972

Das Jahr 1972 erscheint im Rückblick als ein Schwellenjahr, ein Kipppunkt nicht nur der Sport- sondern der Kultur- und Politik-Geschichte. Aus heutiger Sicht ist dies auch das Jahr, in dem das Zeitalter des Terrors begann, des internationalen Terrorismus, der die demokratischen Gesellschaften seitdem nicht mehr losgelassen hat.

Alle diese Ereignisse von „München 72“ und ihre Nachwehen warfen einen Schatten auf die beteiligten Menschen. Allerdings: Es bleibt auch die Erinnerung an die heiteren Spiele. Es gibt keinen Schatten ohne Licht.