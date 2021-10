Die Münchner Isarphilharmonie wird eröffnet

Um die Errichtung von Kulturbauten wird oft jahre- wenn nicht jahrzehntelang gerungen, Unsummen werden ausgegeben und die Fertigstellung zieht sich.

Die neue Isarphilharmonie in München dagegen steht nach gerade mal drei Jahren. Rund 70 Millionen Euro kostet die neue Kulturstätte, deren Herzstück der neue Konzertsaal ist. Am Freitag (8. Oktober) Uhr werden die Münchner Philharmoniker mit Chefdirigent Valery Gergiev und dem Pianisten Daniil Trifonov die Interimsspielstätte mit einem Konzert eröffnen, das im Radio und im Fernsehen übertragen wird und auch im Internet zu sehen sein wird.

Rund 1800 Gäste sind geladen. Der Abend ist damit eines der ersten Großereignisse in Bayern, bei dem die neue 3G plus-Regel gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Dafür fallen Maskenpflicht und Abstandsregeln.

An die fünf Jahre will das berühmte Orchester auf dem früheren Fabrikgelände im Münchner Süden nahe der Isar bleiben, bis das Kulturzentrum Gasteig samt Philharmonie fertig saniert ist. Auch Einrichtungen wie die Stadtbibliothek oder die Hochschule für Musik und Theater sowie Gastronomie sollen hier unterkommen, wenn das Areal bis zum Frühjahr 2022 fertig sein wird. Viele hoffen, dass die Kulturstätte danach erhalten bleibt.

Rund 40 Millionen Euro Baukosten entfallen auf die Isarphilharmonie aus Holzmodulen, Glas, Beton und Stahl - eine Übergangslösung, die aber alles andere als provisorisch wirkt. Nüchtern grau und schlicht schließt der Bau an das denkmalgeschützte Fabrikgebäude aus rotem Backstein an, das als Foyer und weiterer Veranstaltungsort dient. Industriecharme, passend zur Kulisse des Kraftwerks in Blicknähe.

Ein Provisorium sei die Isarphilharmonie nicht, betont Architekt Stephan Schütz. „Der Bau ist so robust konzipiert und umgesetzt, dass er nicht früher oder später saniert werden müsste, als ein Haus, das komplett aus Beton, Stahl oder Ähnlichem gebaut wurde.“ Die Akustik plante der Klangexperte Yasuhisa Toyota, so wie in der Hamburger Elbphilharmonie. Kernstück ist der große Konzertsaal mit rund 1900 Plätzen, dessen schwarze Wände grob strukturiert sind, um den Schall der Musik bestmöglich zu verteilen.

Chefdirigent Valery Gergiev ist begeistert, ebenso wie sein Orchester. „Als wir angefangen haben zu spielen, waren die Musiker sehr glücklich“, erklärt er. Dazu noch die Nähe zur Isar, das Rauschen des Wassers, das viele Grün.

Braucht es dann überhaupt noch das Konzerthaus, das der Freistaat Bayern im Münchner Werksviertel für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) unter dem designierten Chefdirigenten Simon Rattle plant? Anfangs war von bis zu 400 Millionen Euro Kosten die Rede, mittlerweile stehen Größenordnungen bis zu einer Milliarde Euro im Raum. Ein dicker Batzen - erst recht in Zeiten leerer öffentlicher Kassen wegen der Corona-Pandemie.

Die Eröffnung der Isarphilharmonie mache es notwendig, den Bau eines weiteren Konzertsaals zeitnah noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, findet deshalb Volkmar Halbleib (SPD) vom Landtagsausschuss für Wissenschaft und Kunst. Mit Blick auf die Kosten, aber auch wegen der Perspektiven, die sich eröffneten, vor allem wenn die Isarphilharmonie nach der Sanierung des Gasteigs erhalten bleibe.

Halbleibs Gedanke: Die Philharmoniker und das BRSO könnten Gasteig und Isarphilharmonie gemeinsam belegen. Sogar ein finanzielles Engagement des Freistaats bei der Sanierung des städtischen Kulturzentrums könnte er sich dann vorstellen. Denn das Geld ist knapp, vor allem auch im Kulturbereich. „Aus kulturpolitischer Sicht muss ausgeschlossen werden, dass wegen des Konzertsaales wichtige andere Kulturprojekte in Bayern hinten runter fallen.“

Zudem brauche es ausreichende Mittel, um durch Corona entstandene Lücken in der Kultur mit einer deutlich verbesserten Förderung zu schließen, sagt Halbleib. Das werde man in der SPD intensiv diskutieren und dann einen Vorschlag zur Klärung der Konzertsaalfrage machen.

