„Die kleine Hexe“ kommt ins Kino

Otfried Preußler war skeptisch. Einer Realverfilmung seines Kinderbuchs „Die kleine Hexe“ wollte er lange nicht zustimmen. Doch mit diesem Kinofilm wäre der 2013 verstorbenen Autor sicher glücklich gewesen. Denn es bleibt nicht nur die zauberhafte Atmosphäre der literarischen Vorlage erhalten. Auch die Kernaussage von Preußlers liebster Romanfigur vermittelt Karoline Herfurth als ungehorsame Hexe den kleinen Zuschauern: Schaut genau hin, wenn euch jemand vorgibt, was gut ist und was böse. Und auch wenn ihr allein dasteht mit euren Zweifeln: Hört auf das, was euer Herz euch sagt.

Es sind die Kinderbuchhelden der Nachkriegsjahre, deren Aufmüpfigkeit gegen die Autoritäten dazu beigetragen hat, dass sie bis heute nicht in Vergessenheit geraten sind: Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf zum Beispiel, und eben auch Otfried Preußlers kleine Hexe. Das sind Mädchen, in deren Alltag Erwachsene keine Rolle spielen, die alleine leben und sich ihre Freunde selbst aussuchen. Und die keinen Märchenprinzen brauchen, der sie über vielerlei Umwege zur Prinzessin macht.

Behutsam modernisiert

Atmosphärisch war der in Reichenberg/Tschechien geborene Preußler stark verwurzelt in den Sagen seiner böhmischen Heimat. Hexen, Trolle, geheimnisvolle Wasserwesen waren ihm aus den Erzählungen seiner Großmutter und seines Vaters vertraut. So bot „Die kleine Hexe“, erschienen 1957, alles, was Kinder und moderne Eltern damals hören wollten: Ein Märchen, das ganz traditionell mit den Worten „Es war einmal …“ begann, dann aber in die Geschichte einer Rebellion gegen das Establishment in Form der alten Hexen mündet und mit deren Ausrottung endet.

Die kleine Hexe steht vor einem existenziellen Dilemma: Soll sie den alten Hexen nacheifern, um zu ihnen zu gehören und auf dem Blocksberg tanzen zu dürfen? Dazu müsste sie nicht nur die 7892 Zaubersprüche im Hexenbuch auswendig lernen, was ihr gelingt. Sie müsste aber auch zwei Kinder in Steine verwandeln, denn nur eine böse Hexe ist nach altehrwürdigem Ehrenkodex eine gute Hexe. Ihre eigene Tante, die Hexe Rumpumpel (eine bis zur Unkenntlichkeit verkleidete Suzanne von Borsody) setzt sie dabei unter Druck. Doch die kleine Hexe hört auf ihr Gewissen und macht sich frei von dem Wunsch nach Anerkennung durch ihresgleichen.

Man hätte sich einen Film über Hexerei auch als computertechnisch perfekt animierte Action-Sause vorstellen können. Aber die Produzenten Uli Putz und Jakob Claussen hatten schon mit der Verfilmung von Preußlers „Krabat“ (2008) und „Das kleine Gespenst“ (2013) die Richtung vorgegeben. Auch diesmal halten sie sich eng an die Vorlage, modernisieren nur äußerst behutsam. Und so gleicht auch dieser Kinderfilm unter der Regie von Michael Schaerer eher einer tschechischen Märchenverfilmung denn einem spektakulären Harry-Potter-Streifen. Wenn Karoline Herfurth als kleine Hexe Regen herbeizaubern möchte und es stattdessen wahlweise Rosinen oder verbogene Blechlöffel hagelt, ist das handgemacht und erinnert an die Kulissen der Augsburger Puppenkiste. Und Axel Prahl, der seine Stimme dem Raben Abraxas leiht, trägt in seiner schnoddrigen Art zu dieser Nostalgie bei. Allein den Szenen, in denen die kleine Hexe auf ihrem Besen reitet, hätte man etwas mehr Professionalität am Computer gewünscht.

Mit seinen Gutenachtgeschichten über die kleine Hexe wollte der Lehrer Otfried Preußler seinen drei Töchtern die Angst vor Hexen nehmen. Er hat ihnen aber mehr auf ihren Lebensweg mitgegeben: Ihr könnt ruhig eine so krumme Nase haben wie auch Karoline Herfurth sie sich in mühevoller Maskenarbeit hat ankleben lassen. Wenn ihr euch dann, wenn’s zur Sache geht, mutig für das Gute entscheidet, ist das nicht immer der leichteste Weg, aber sicher der richtige. Und dazu braucht ihr keinen Märchenprinzen.

„Die kleine Hexe“, Regie: Michael Schaerer, Deutschland 2018, 109 Minuten, ohne Altersbeschränkung. Mit Karoline Herfurth, Suzanne von Borsody.