Die Känguru-Verschwörung: Spaßiger Trip für alle Altersgruppen

Buch, Hörbuch, Kleinkunstprogramm, Comics: Da schien eine Verfilmung von Marc-Uwe Klings „Känguru-Chroniken“ nur folgerichtig. Tatsächlich kam diese dann auch unter der Regie von Dani Levy in die Kinos – allerdings im März 2020 und somit kurz bevor diese für längere Zeit geschlossen wurden.

Eine Entwicklung, die vermutlich ganz dem Humor der kommunistisch-anarchistischen Hauptfigur entsprach, doch auch mit baldiger Digitalauswertung konnte der Film kommerziell nicht ganz das Potenzial des Känguru-Kults ausreizen.

Marc-Uwe Kling ist Regisseur der Känguru-Verschwörung

Nun soll es ein zweiter Anlauf richten und dieses Mal übernahm sogar Autor Kling selbst die Regie. Zudem basiert die Geschichte nicht auf den aus kurzen Episoden bestehenden Buchvorlagen, sondern wurde eigens für den Film geschrieben. Eine allzu dichte Handlung sollte man dennoch nicht erwarten; zwar gibt es eine übergeordnete Geschichte, dazwischen sind die Geschehnisse aber ähnlich sprunghaft wie die Fortbewegung ihrer Hauptfigur.

Die lebt nach wie vor in einer Wohngemeinschaft mit dem Kleinkünstler Marc-Uwe (Dimitrij Schaad), ernährt sich vorzugsweise von Schnapspralinen und legt sich bereitwillig mit allen an, die ihren Weg kreuzen. Auch bei den zarten Anbandelungsversuchen zwischen Marc-Uwe und Nachbarin Maria (Rosalie Thomass) platzt das Känguru ungefragt dazwischen.

Aus einer solchen Begegnung entsteht eine Wette: Wenn Marc-Uwe diese gewinnt, gewährt Maria ihm ein Date in Paris, falls nicht, muss er seine wesentlich größere Wohnung mit der beengten Behausung von ihr und ihrem Sohn tauschen.

In „Die Känguru-Verschwörung“ geht es um Klimawandelleugner

Der Einsatz ist recht knifflig: Marias Mutter Lisbeth (Petra Kleinert) hat sich tief im „Hasenbau“ der Verschwörungstheorien verfangen und ist für ihre Tochter kaum mehr erreichbar. Was die Sache noch erschwert: Die Mutter ist nicht nur eine Mitläuferin, sondern eine prominente Figur der Szene und hat als Diesel-Liesl sogar einen eigenen YouTube-Kanal.

Nicht um Corona geht es dabei, sondern um Klimawandelleugner, wobei sich die Szene in viele Richtungen hin anschlussfähig zeigt. Oberguru Adam Krieger (angemessen schmierig gespielt von Benno Fürmann) raunt seine Mutmaßungen daher stets mit einem alles offen lassenden „eventuell, möglicherweise, vielleicht, unter Umständen“.

Welche Strategie verfolgen Marc-Uwe und das Känguru nun, um die Mutter wieder rationalen Argumenten zugänglich zu machen? Derlei planmäßiges Vorgehen darf man von dem chaotischen Duo nicht erwarten, die beiden lassen sich auf ihrem Weg zu einem Verschwörer-treffen in Bielefeld eher treiben. Und so geht auch der Film an die Sache ran – inklusive des Hinweises, dass ja schon die reine Existenz von Bielefeld Gegenstand wenn nicht gar Folge einer Verschwörung sei …

Die Känguru-Verschwörung spielt auf viele Filmgenres an

Wer bereit ist, sich darauf einzulassen, kann mit einem spaßigen Trip rechnen. Beileibe nicht jeder Gag zündet, aber Kling macht hier solch einen Kessel Buntes auf, dass für die meisten etwas dabei ist. Da wechselt der Film plötzlich in das Format einer Sitcom à la „Alf“, eingeblendetes Lachen inklusive, dann gibt es Anspielungen auf den Serienhit „Stranger Things“ sowie so ziemlich jedes existente Filmgenre.

Mal ergehen sich die Figuren in durchaus tiefsinnigen Diskussionen, dann werden wieder epische Schnick-Schnack-Schnuck-Duelle ausgetragen. Dazu gibt es einen bestens passenden Soundtrack der Alternative-Hip-Hop-Band „Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi“. Auch die Nebenfiguren sind mit sichtlich Spaß bei der Sache, darunter Michael Ostrowski als Zu-gut-um-wahr-zu-sein-Ex-Partner von Maria.

Das Känguru wurde einmal mehr von Volker Zack gespielt – im sogenannten Set Motion Verfahren, bei dem die Bewegungen aufgezeichnet werden. Auf dieser Vorlage wurde dann das Känguru im Computer animiert. Gesprochen wird es wiederum von Kling, der auch als Erzähler dient – die auf ihm basierende Filmfigur dagegen nicht spricht.

Verschwörungsgläubige wird Marc-Uwe Klingt mit dem Känguru nicht erreichen

Jüngere Zuschauer dürften weiterhin an dem frechen Känguru und dem rasanten Tempo ihre Freude haben, während ältere sicher auf die zahlreichen politischen und popkulturellen Anspielungen achten.

Hartgesottene Verschwörungsgläubige werden hier dagegen wohl kaum erreicht, auch wenn durchaus überzeugende Argumente im Chaos auftauchen, etwa dieses: Selbst wenn sich der Klimawandel tatsächlich als Fake News entpuppen würde – dann wären saubere Luft und nachhaltige Enerqiequellen ja trotzdem schon ein Wert an sich.