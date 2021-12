Die Häuser des Jahres 2021 belegen: Schönheit ist nicht alles

Kommt nun auch noch die „Haus-Scham?“ Udo Wachtveitl, bekannt als Münchner „Tatort“-Kommissar, ist diesmal der Ehrengast in jener Jury, die mit dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt für den Callwey Verlag die „Häuser des Jahres“ auszeichnet. Wachtveitls launige Einleitung im Buch diskutiert das Problem, dass Umweltverbände seit Jahren Klage führen über den Flächenverbrauch von Neubaugebieten für Einfamilienhäuser – während andererseits der Wunsch nach eben diesen ungebrochen ist. Gelegentlich fühle man sich da wie ein Fleischesser, der in eine vegane Abendgesellschaft hineingeraten ist. Einfach auflösen lässt sich diese Spannung nicht, erst recht nicht in einem Band, der Eigenheime präsentiert.

Aber die Auswahl der „Häuser des Jahres 2021“ problematisiert gerade dieses Für und Wider ums Eigenheim schon dadurch, dass die Auswahl breiter und diverser ausfällt denn je. So wird da ein höchst gelungenes Tiny-Haus auf einem Parkplatz in Esslingen präsentiert oder ein kleines Einraum-Haus für zwei Personen bei Spittal an der Drau, das schon die neue Moral-DIN von 60 Quadratmetern pro Paar erfüllt und, natürlich, aus Holz ist. Der Band zeigt die Sanierung und Ausrichtung eines Hauses von 1929 in Dornbirn für zeitgemäße Ansprüche, bei der nicht neuer Grund verbaut wird. Das gilt auch für die Dachaufstockung eines bombengeschädigten Altbaus in Nürnberg.

Das Buch zeigt auch originelle Kombinationen von mehreren Eigenheimen zu komplexeren Baukörpern. Die Beispiele kommen aus Augsburg und Karlsfeld bei München. Und dann gibt es da noch einen wunderbar lichten und leichten modernen Pavillon, der im Weinviertel bei Wien im Garten eines traditionellen und sanierten Hauses schwebt.

Bei allen diesen so gewinnenden Häusern ist es dann umso verwunderlicher, dass das Siegerhaus auf den ersten Blick so hässlich ist wie die Nacht. Das hat freilich damit zu tun, dass von Architekten entworfene Häuser auf deren Standort Bezug nehmen können, im Unterschied zu den Fertighäusern im Neubaugebiet. Dieses prämierte Haus in Zürich ist am Rande des ehemaligen Industriequartiers von Escher-Wyss gelegen, das sich heute völlig verwandelt hat, mit Hotels und einer Spielstätte des Schauspielhauses. Aber nicht die Verwandlung des Stadtviertels erklärt die Gestalt des prämierten Hauses, sondern die Veränderung seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Dort ist ein monumentales Altersheim entstanden, das die vorhandene kleinteilige und niedrige Bebauung erdrückt.

Aber auch die Gestaltung des Altersheims ist nachvollziehbar, denn es bietet entlang seiner Front aus einer Vielzahl von Zimmern einen wunderbaren Ausblick auf Stadt, See und Berge, und das in einer urbanen Lage.

Damit nun dieser gewaltige Bau, dessen Tiefgarage auch noch unmittelbar angrenzt, das private Haus nicht völlig optisch überwölbt und entwertet, haben sich die Eigentümer zu einem markanten turmartigen Neubau entschlossen. Der reckt sich so weit in die Höhe, dass nun auch hier ein Ausblick auf und über Zürich möglich ist und für den bedrängenden Hintergrund des Grundstücks entschädigt. Die rustikale, wie im Rohbau belassene Fassade half nicht nur Baukosten zu sparen, sondern nimmt Elemente und Materialien der Umgebung auf.

Solche städtebaulichen Zusammenhänge kann die Bebilderung der Objekte im Buch kaum zeigen, sie sind schwer zu fassen. Aber sie sind eine Leistung der Architekten, und die wird hier mit der Preisvergabe gewürdigt. Solche Einbindung von Häusern in das soziale Gefüge einer Stadt geht auch über das landläufige Berufsbild von Architekten hinaus, wie es Wachtveitl beschreibt, nämlich als „Sozialingenieur für Unterbringung“ oder als „Dienstleister für individuelle Entfaltung“ zu fungieren.

So gibt es diesem Buch auch eine markante Fabrikantenvilla in Balingen, die der individuellen Entfaltung 420 Quadratmeter Wohnfläche bei 7160 Quadratmetern Grundstücksgröße einräumt. Die Bauherren waren begeistert vom Verwaltungsbau der Diözese Rottenburg, den das Stuttgarter Büro Lederer, Ragnarsdottir, Oei gestaltet hat und der noch üppiger ausgefallen ist. Im Kontrast zu solch raumgreifenden Monumenten fällt ein Haus auf, das in Buchs im schweizerischen Rheintal auf einer für unbebaubar gehaltenen Grundfläche von 121 Quadratmetern errichtet wurde.

Solche Objekte sind, wie die Buchreihe schon mehrfach belegt hat, oft in der Schweiz und in Österreich zu finden. Das legt seit vielen Jahre nahe, dass es wünschenswert wäre, Kreativität und Innovation auch hierzulande von Baubehörden und Gemeinden einzufordern. Die Gemeinden weisen notorisch Ackerflächen für geschlossene Neubauviertel aus, was oft genug mit Verödung und Verfall der alten dörflichen Zentren einhergeht. Möglichkeiten zu schaffen für neue Nutzungen des Ortskerns begrenzt den Flächenverbrauch. Dabei ist Revitalisierung keine Frage des Haustyps.