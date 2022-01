Die Geschichte der Bundesrepublik: Von Adenauer bis Corona

Die schmalen Taschenbücher der Reihe „Wissen“ im Beck-Verlag sind oft Wunderwerke der Konzentration. Im Falle der „Geschichte der Bundesrepublik“ kommt noch Leichtigkeit ins Spiel. Der Historiker Dominik Geppert fasst auf 126 Seiten die deutsche Geschichte von der Nachkriegszeit bis zur Corona-Krise mit einer solchen Selbstverständlichkeit zusammen, als könnten politische Zusammenhänge gar nicht anders erfasst werden. So beschreibt er die Adenauer-Jahre unter dem Titel „Konservative Modernisierung“ und lehnt damit den Begriff der „Bleiernen Zeit“ ab, mit der die Fünfziger oft auf „Konformismus und kleinkarierte Spießigkeit“ festgelegt wurden.

Geppert, der in Potsdam lehrt, scheidet souverän die Regierungszeiten und ihre Herrschaftstechniken, lässt auf das Juristenkabinett Adenauers den Korrespondenten Willy Brandt mit seinem Journalisten-Beraterstab folgen. Im Laufe der Jahrzehnte änderten sich die Leitmedien. Und darauf stellte sich auch die Organisation von Mehrheitsgewinnung und Machtkontrolle ein. War in der frühen Bundesrepublik noch das Radio tonangebend, so wurde es bald vom Fernsehen überholt. Gerhard Schröder glaubte an seine Zauberformel von „Glotze und Bild“.

Für Angela Merkel wurde die immerwährende Meinungsumfrage zur politischen Richtschnur. Merkel, schreibt Geppert, habe eine Strategie Schröders fortgeschrieben und „perfektioniert“. Auch sie habe um des politischen Erfolges willen die Linie der Opposition eingemeindet und so den politischen Gegenwind gegen das kommodere Gemurre der Gefolgschaftskarawane eingetauscht. Den Satz von der „programmatischen Entkernung der eigenen Partei“ hat Geppert für dieses Buch schon vor der Bundestagswahl geschrieben.

Die „Nun-haben-wir-den-Salat“-Stimmung der CDU nach der Wahl erweist sich aus dieser Perspektive nur sehr vordergründig als Folge eines Kandidatendebakels. Sie ist vielmehr die absehbare Konsequenz des vorangegangenen Regierungsmodells. (man)