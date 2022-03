Die Filmstarts der Woche

Die verlorene Ehre des Herrn Soltani“ erzählt von Protagonisten Rahim. Als dessen Freundin eine Tasche mit Goldmünzen findet, hofft er, damit seine Schulden bezahlen zu können, entscheidet sich dann aber doch dafür, die Tasche zurückzugeben. Seine Geschichte wird zur großen Jubelstory, bis sich das Blatt gegen ihn wendet. Letztlich ist Farhadis Drama auch ein Film, das moralische Fragen in einem unmoralischen System aufwirft.

A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani, Iran/Frankreich 2021, 127 Min., FSK ab 12 Jahren, von Asghar Farhadi, mit Amir Jadidi und Mohsen Tanabandeh

„Abteil Nr. 6“ - Roadmovie erzählt von russischer Zugreise

Berlin (dpa) - Für Archäologiestudentin Laura läuft vieles anders als gedacht. Eigentlich wollte die Finnin mit ihrer Partnerin in den russischen Norden reisen, um die Felsmalereien von Murmansk anzuschauen. Doch ihre Liebhaberin lässt sie hängen. Laura fährt also alleine und trifft im Zugabteil den russischen Bergarbeiter Ljoha. Mit Atmosphäre, Witz und viel Wärme wird von der Begegnung zweier Menschen erzählt, die sehr unterschiedlich sind. An dem Roadmovie zeigt sich aber auch, dass das Weltgeschehen die Filmszene erfasst. In einem offenen Brief kritisierten Verleih und Produktionsfirma, die Cinestar-Kinos wollten den Film wegen des russischen Darstellers nicht zeigen. Eine Sprecherin der Kinogruppe sprach dagegen von einem Missverständnis - der Film werde ins Programm genommen.

Abteil Nr. 6, Finnland/Deutschland/Estland/Russland 2021, 106 Min., FSK ab 12 Jahren, von Juho Kuosmanen, mit Seidi Haarla und Yuriy Borisov

