Die Filmfestspiele in Cannes als Zeichen des Aufbruchs

Es ist wieder so weit. Zwölf Tage lang versammeln sich Kinostars, Regisseure, Rechtehändler, Agenten, Berichterstatter und andere Cinephile dieser Welt an der Côte d’Azur. Andachtsvoll drehen sie ihre Kreise um einen Betonklotz im heute schon fast chicen 70er-Jahre-Brutalismus-Stil, direkt zwischen Hafen und Strand eines einst beschaulichen kleinen Fischerdörfchens. Vor dem strahlenden Sonnenschein fliehen sie in kühle, dunkle Säle, um den Schatten der Bilder zu folgen, die eine Illusionsmaschine erzeugt. Denn in Cannes laufen die derzeit besten Filme der Welt.

In diesem Jahr kommt etwas hinzu: 15 Monate lang waren die Kinos – unterbrochen von wenigen kurzen Phasen – geschlossen. Online-Surrogate, gut gemeint und oft auch gut gemacht, konnten das Kinoerlebnis nicht ersetzen. Jetzt soll mit den Filmfestspielen in Cannes der internationale Kinobetrieb neu beginnen. Und doch steht die diesjährige Ausgabe der Filmfestspiele, die 73. nach dem Auftakt im Nachkriegsjahr 1946, noch sehr deutlich im Schatten der Pandemie. Denn noch längst ist nicht wieder alles normal, wird aber mit jedem Tag normaler. Das ist die Botschaft des Festivals, das sich letztes Jahr auf keine faulen Kompromisse einließ, sondern die Ausgabe 2020 absagte. Doch auch in diesem Jahr können nicht alle kommen: In Lateinamerika, wo gerade Winter ist, sind die Infektionsraten zu hoch. Russen oder Türken und die meisten Asiaten müssten in vielen Fällen 14 Tage in Quarantäne gehen, weshalb sich hier die Teilnehmerzahl in engen Grenzen hält.

Und auch die Auswahl der Filme ist bis zu einem bestimmten Grad begrenzt. Cannes möchte Neues zeigen, und darum laufen hier keine Filme, die schon 2019 gedreht wurden. Im Pandemiejahr aber sind weniger neue Filme entstanden, was die Auswahl reduziert. Umso erstaunlicher ist, was das diesjährige Programm trotz allem zu bieten hat.

Eröffnet wurde gestern Abend mit dem neuesten Werk des Franzosen Leos Carax („Die Liebenden von Pont-Neuf“). „Annette“ ist ein Fantasy-Thriller-Musical, das den Hollywoodstar Adam Driver und die französische Leinwandheroine Marion Cotillard verbindet. Die Liebesgeschichte zwischen einer Opernsängerin und einem Stand-up-Comedian wird zu einer emotionalen Achterbahnfahrt, als die Tochter übermenschliche Fähigkeiten entwickelt.

Zu den anderen 24 Filmen, unter denen Jurypräsident Spike Lee am Ende die Palmen vergeben wird, gehören die neuen Werke des Holländers Paul Verhoeven, Sean Penn, Wes Anderson, Bruno Dumont, Nanni Moretti, dem Iraner Asghar Farhadi und dem russischen Dissidenten Kirill Serebrennikow. Gerade erst fertiggestellt wurden außerdem zwei anspruchsvolle Animationsfilme, die erst in den letzten Tagen außer Konkurrenz hinzukamen: Der Israeli Ari Folman, der dem Medium durch seinen Dokumentarfilm „Waltz with Bashir“ 2007 neue Türen öffnete, zeigt „Where is Anne Frank?“ Aus Japan wurde in letzter Minute noch das neueste Werk des Anime-Meisters Mamoru Hosada ins Programm gehoben. „Belle“ erzählt von einer Jugendlichen, die als Internetberühmtheit Millionen Fans begeistert, doch in Wahrheit ein abgeschiedenes Leben mit ihrem Vater führt.

Es sind Geschichten wie diese, in denen die Erfahrungen der Coronazeit bereits eine künstlerische Aufarbeitung finden und dabei zu einem jugendlichen Publikum sprechen, das besonders darunter zu leiden hatte. Die nächsten Tage werden zeigen, wie das Kino seinen Lockdown überstanden hat.