Die Beach Boys: Surf-Sound an der Dreisam

„Leben die denn noch?“ ist die erste Frage, die gestellt wird, wenn man von einem bevorstehenden Beach Boys-Konzert berichtet – oft begleitet von dem Nachsatz: „Wer ist von der Original-Besetzung denn noch dabei?“ Berechtigte Anliegen sind das, schließlich touren mittlerweile so manche Helden der 1960er- und 1970er-Jahre in stark abgewandelten oder, aufgrund diverser Streitigkeiten, teils miteinander konkurrierenden Formationen. Das Programm des Freiburger Zeltmusikfestivals (ZMF) sorgte in diesem Punkt vor dem Auftritt am Mittwochabend immerhin für erfreuliche Klarheit: „Die Beach Boys werden von Mike Love und Bruce Johnston angeführt. Dieses Konzert wird ohne Brian Wilson, Al Jardine oder David Marks stattfinden.“

Ob somit eine legitime Formation derzeit als Beach Boys tourt, darüber können Fans sicherlich stundenlang diskutieren. Tatsache ist, dass Mike Love den Stil der Band von Anfang an mitgeprägt hat und Bruce Johnston den fragilen Brian Wilson bereits seit 1965 bei Konzerten vertrat. Dazu kommt, dass die neueren Musiker, darunter Love-Sohn Christian, dem Sound der Band durchaus guttun. Schließlich stehen die beiden Original-Strandjungs heute eher wie Florida-Rentner als wie kalifornische Surfer auf der Bühne – was mit 78 und 77 Jahren auch vollkommen in Ordnung ist.

Was aber vor allem zählt: Die aktuellen Beach Boys können nach wie vor eine hundertminütige Strandparty im bestuhlten Zirkuszelt entfachen, für die sie stolze 33 Songs im Gepäck haben. Los geht es mit diversen Hits, die „Surfen“ im Titel tragen. Das Bühnenbild setzt dabei voll auf Nostalgie, auf Videoprojektionen rauschen die Wellen, und braungebrannte Bikini-Surferinnen aus den 1960er-Jahren führen ein sorgloses Leben. Während um sie herum der „Summer of Love“ tobte und sich die Gegenkultur in den USA formierte, setzten die Beach Boys schon damals eher auf Eskapismus mit Strand, junger Liebe und tollen Autos.

In trüben Zeiten wie diesen klingt dies nach einer durchaus ansprechenden Vision, und so kann man sich mit dem letzten großen Hit der Band aus den 1980ern nach „Kokomo“ träumen, „Rhonda“ um Hilfe in Herzensdingen bitten und zu „Wouldn’t it be nice“ noch einmal rührend-naiv von der ewigen Zweisamkeit träumen. Und auch wenn nicht jeder der zahlreichen Titel ein Volltreffer war, dominierten somit am Ende doch die „Good Vibrations“ im gut gefüllten Freiburger Zirkuszelt.