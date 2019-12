Die 68er im Süden – Bilder von der Revolte

Das hat Ludwigshafen noch nie erlebt: Die britische Rockgruppe The Who zerlegt am 7. April 1967 in der Eberthalle ihr Equipment, das aufgeheizte Publikum darauf die ganze Halle. Ähnliche Szenen beim Who-Konzert in der Donauhalle Ulm. In der Oberschwabenhalle Ravensburg fliegen beim Konzert von Casey Jones & The Governors Blumentöpfe. Die Jugend rebelliert. Oder flippt gleich ganz aus. Rupert Leser, Jahrzehnte lang Bildberichterstatter der „Schwäbischen Zeitung“, ist mit seiner Kamera dabei gewesen. Auch andere Fotografen haben faszinierende Momente auf Film gebannt. Ein Zeitdokument auf 198 großformatigen Seiten.

Christoph Wagner, der 2017 bereits das Buch „Träume aus dem Untergrund“ über Beatfans, Hippies und Folkfreaks veröffentlicht hat, legt mit diesem neuen Band nach, beleuchtet die Revolte der 60er- und 70er-Jahre in Baden-Württemberg. Ganz vorne: ein großes Foto von Rupert Leser beim 1. Bodensee-Openair am Konstanzer Hafen. August 1970, für viele junge Provinzler sozusagen Woodstock am Bodensee. Friedlich. Leider total verregnet, für die Veranstalter ein ziemliches Fiasko. Fortsetzung – folgt nicht.

Rupert Leser bei den Rolling Stones 1970 auf dem Killesberg. Keith Richards völlig faltenfrei, Mick Jagger mit großem Maul wie immer. Auch dieses Konzert von Tumulten begleitet. Tolle Fotos von Emerson, Lake & Palmer, Jimi Hendrix, Troggs, Rory Gallagher, Steve Marriott mit Peter Frampton. Udo Lindenberg 1969, noch als Trommler mit einer kleinen Hausbar in der Bass-Drum. Ten Years After, Pink Floyd backstage, Frank Zappa, Alice Cooper, David Crosby und Graham Nash. Die noch junge Patti Smith, Miles Davis, der mythische Sun Ra. Und viele mehr. Abgelichtet auch von Jörg Becker, Manfred Grohe, Manfred Rinderspacher und anderen. Profis und ambitionierte Amateure. Es ist ein Verdienst des Musikjournalisten und Autors Christoph Wagner, dass er es nicht bei den Erinnerungen an das Goldene Zeitalter des Rock belässt. Er setzt auch Jazzern und Folkgruppen ein Denkmal – zu sehen etwa Dorle Ferber (Ex-Cochise), die heute noch am Bodensee interessante musikalische Projekte vorantreibt. Folk in Tübingen und Heidelberg vor großer Kulisse. Deutsche Gruppen wie Guru Guru oder Amon Düül kommen wieder in Erinnerung. Auch Tatzelwurm, dabei damals die beiden Köberlein-Brüder Georg und Alex. Bald Kult mit „Schwoißfuaß“.

Der Marsch durch Biberach

Natürlich hat die Revolte nicht nur in Konzerthallen, Jazzkellern, im Underground stattgefunden. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen „Gammler“, Hippies, Hausbesetzer. Black Power in Städten, in denen die US-Army stationiert gewesen ist. Friedensmärsche gegen den Vietnamkrieg. Bezaubernd ist ein Bild vom Dreh zur seinerzeit legendären Popsendung „P 2“ im Fernsehen des Süddeutschen Rundfunks. Da wird die Moderatorin in einem Bett mit Rädern durch die Gegend geschoben, dazu posieren schmucke Jungs mit freiem Oberkörper. Lehrgangsteilnehmer der Polizeischule Göppingen.

Fast ikonisch ist ein Bild von der Demo in Biberach 1970 gegen den Numerus Clausus. Junge Menschen ziehen mit Transparenten durch die Innenstadt, im Vordergrund schiebt ein nicht mehr ganz Junger seinen robusten Drahtesel. Er kann mit dem Protest überhaupt nichts anfangen, innerliches Kopfschütteln. Wie bei vielen Erwachsenen damals.