Deutschland-Pavillon für Expo: Vorreiter für Umweltschutz

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschland wird sich auf der Weltausstellung in Mailand als Vorreiter für den Umweltschutz und die Energiewende präsentieren.

„Der Deutsche Pavillon orientiert sich sehr klar am Leitmotiv der Expo 2015 – "Feeding the Planet – Energy for Life"“ (Den Planeten ernähren, Energie für das Leben), sagte der Generalkommissar des Deutschen Pavillons und Leiter des Referats Expo-Beteiligung im Bundeswirtschaftsministerium, Dietmar Schmitz, in Frankfurt.

Deutschland setze sich mit dem Expoauftritt „für ein fortschrittliches Denken ein“. Das Land wolle „das Bewusstsein für die Kräfte der Natur als wesentliche Quellen unserer Ernährung“ stärken. Im Bundeshaushalt sind den Angaben zufolge 48 Millionen Euro für den Auftritt bei der Expo veranschlagt - 31 Millionen für Konzeption und Bau, 17 Millionen für den Betrieb und das Kulturprogramm vor Ort.

Deutschlands Beteiligung bei der Weltausstellung in Mailand (1. Mai bis 31. Oktober 2015) wird von der Messe Frankfurt organisiert. Die Messegesellschaft wird den zwölf Meter hohen Pavillon mit 15 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch vor Ort betreiben. Das Konzept für den offenen und frei begehbaren Pavillon lieferte die Arbeitsgemeinschaft Milla & Partner/Schmidhuber/Nüssli.

Peter Redlin von Milla & Partner betonte: „Uns ist es wichtig, die Themen der Ausstellung im Deutschen Pavillon so zu vermitteln, dass es Spaß macht. Wir wollen die Menschen zum Mitmachen motivieren.“ Der Pavillon sei eine Metapher für die deutsche Felderlandschaft, aus der Blüten und Blätter entstünden, sagte Redlin: „Das ist das Bild für das neue und überraschende Deutschlands.“

