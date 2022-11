Der Roman „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ ist ein Ereignis

Als Mohamed Mbougar Sarr im vergangenen Jahr den Prix Goncourt erhielt, feierten ihn die Rezensenten als ersten Senegalesen, der den wichtigsten französischen Literaturpreis bekommt. Anders als seinen Romanhelden aber, diesen sagenhaften T. C. Elimane, der 1935 aus dem Senegal nach Frankreich kam, dort nach nur einem Buch zum „schwarzer Rimbaud“ hochgejubelt wurde und danach spurlos verschwand, lobte der Literaturbetrieb Sarr nicht nur wegen seiner Herkunft aus Afrika, sondern vor allem wegen seines ausgezeichneten Romans.

„Die geheimste Erinnerung der Menschen“ ist raffiniert komponiert

Nachdem zuvor keiner der drei hochaktuellen Romane des 1990 in Dakar geborenen Schriftstellers ins Deutsche übersetzt wurde, sicherte sich nach dem Goncourt der Hanser Verlag für eine, wie es heißt, sechsstellige Summe die Rechte an „Die geheimste Erinnerung der Menschen“. Gut angelegtes Geld, sollte man glauben. Denn: Der Roman ist ein echtes Ereignis. Er erinnert ebenso an die sinnlichen Auseinandersetzungen des letztjährigen Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah mit dem Kolonialismus in Afrika, wie an den Magischen Realismus eines Jorge Luis Borges.

Raffiniert komponiert, in dem er Geschichten ineinander schachtelt und verschiedene Erzählformen ausprobiert, fesselt der Roman von der ersten Seite an. Allein wie Sarr das Schriftstellermotiv wie in einem Spiegelkabinett mehrfach bricht, ist allerhöchste Erzählkunst.

Wie einst der rätselhafte T.C. Elimane, so ist auch Diégane Latyr Faye, Erzähler und Hauptfigur in „Die geheimste Erinnerung der Menschen“(Foto: Hanser Literaturverlage), aus dem Senegal nach Frankreich gekommen, um Literatur zu studieren und Schriftsteller zu werden. Sein Debüt wurde viel beachtet, aber nicht gelesen. Immerhin hat „Le Monde (Afrika)“ ihm in einem kleinen Artikel den Stempel einer „kommenden Verheißung der frankophonen afrikanischen Literatur“ aufgedrückt.

Mohamed Mbougar Sarr ist ein lebensgesättigter Roman gelungen

Als Diégane durch Zufall auf den 1938 erschienenen und verloren geglaubten Roman „Das Labyrinth des Unmenschlichen“ des sagenumwobenen T.C. Elimane stößt, verändert sich seine Welt. Er fängt an nachzuforschen, was mit seinem Landsmann geschehen ist. Findet heraus, dass dessen Roman nach einer Plagiatsaffäre eingestampft wurde, und entdeckt schließlich die Spur des abgetauchten Autors viele Jahre später in Argentinien und Frankreich wieder.

Die Spannung einer Detektivgeschichte verbindet Mohamed Mbougar Sarr in seinem lebensgesättigten Roman mit der Erzählfreude von „Tausend und eine Nacht“. Er versammelt in jeder Hinsicht das Beste aus beiden Welten: der afrikanischen und der europäischen. Es geht ums Leben und um Literatur. Mit immer neuen Abschweifungen hält Sarr seine Leser hin und die Spannung hoch. Er erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Alle aber münden am Ende ineinander und lösen das Rätsel des verschollenen T.C. Elimane. Über fast ein Jahrhundert spannt sich der Bogen. Wobei die Handlung nur als Oberfläche dient.

Das eigentliche Thema dieses ebenso intelligenten wie zauberhaften Buches ist auf einer Metaebene die Zerrissenheit der afrikanischen Intellektuellen in Europa, die anerkannt werden wollen in einer Kultur, die ihre eigene zu Kolonialzeiten unterdrückt und mit Füßen getreten hat. Mohamed Mbougar Sarr schreibt über den Wunsch nach einer Identität, Mitte, einem Sinn, oder, wenn man so sagen will, einer Seele, die weder in einem fremden Land noch in der Literatur zu finden ist.

„Die geheimste Erinnerung der Menschen“ ist ein Meisterwerk

Der Kulturbetrieb feierte T.C. Elimane in seiner Zeit als „Jahrmarktssensation“, als „Kuriosität“ in einem „Menschenzoo“, heißt es im Buch gnadenlos. „Bedrückt hat ihn vor allem, dass ihr ihn nicht als einen Schriftsteller, sondern als ein Medienereignis, einen Ausnahme-Schwarzen, als ein ideologisches Kampffeld gesehen habt.“

Es soll sogar Kritiker gegeben haben, die glaubten, es handle sich nur um ein Pseudonym, weil sie es nicht für möglich hielten, dass ein Afrikaner ein so beeindruckendes Buch wie „Das Labyrinth des Unmenschlichen“ verfasst haben könnte, mag heute auch niemand mehr an der wahren Autorschaft von Mohamed Mbougar Sarr zweifeln.

Die Probleme, die er selbstironisch aufgreift und beschreibt, sind zwar kleiner geworden in den vergangenen 100 Jahren, aber sie sind immer noch in der Welt. Auch das behandelt er, ganz ohne zu moralisieren, in diesem großartigen Meisterwerk, das es jetzt endlich auch in Deutschland zu entdecken gibt.