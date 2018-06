Der Reinfall zu Bonn

nn - Plätschert dahin: die Ausstellung „Der Rhein“ in der Bundeskunsthalle.

Ausstellungen zum Rhein sind in Bonn keine Seltenheit. Das Rheinische Landesmuseum hat den Fluss nicht nur im Namen, sondern auch im Blick: zur Zeit mit einer Fotoausstellung. Stromauf, stromab wird die Geschichte des Rheins ebenfalls aufbereitet. Das Land Hessen etwa saniert das Germania-Denkmal über Rüdesheim und stellt es mustergültig in seinen historischen Zusammenhang. Die große Ausstellung der Bundeskunsthalle ist, um im Bild zu bleiben, überflüssig. Was man an Kritik auch vorbringen kann, es lässt sich nicht besser begründen, als es die Beteiligten selber tun. Kuratorin Marie-Louise von Plessen beklagt die Qual bei der Auswahl der Exponate, bei der sie eine Liebe zu Doubletten einerseits, zu Fehlstellen andererseits an den Tag legt.

Rein Wolfs, Direktor der Bundeskunsthalle, schreibt im Vorwort des Katalogs: „Die Bedeutung des Rheins für Politik, Handel, Kultur und Sprache, für Konflikte und Gebietskämpfe ebenso wie für Frieden und Verständigung ist sicher nicht in Form einer Aufzählung zu bewältigen.“ Diese Schau gerät zur Aufzählung, allein schon durch die Fülle der Themen.

Der französische Historiker Nicolas Beaupre, Autor eines Buches über den Rhein, zitiert in seiner Einführung im Ausstellungskatalog den französischen Historikerkollegen Lucien Febvre, „der schon 1932 davor gewarnt hatte, die Geschichte des Rheins nach eigenen Bedürfnissen zu verdrehen und zu verkleiden wie für einen Kostümball“. Der Lauf des Rheins mündet in der Bundeskunsthalle in eine Feierstunde für europäische Institutionen. Der Kostümball, den sie ausrichtet, wird in der zweiten Ausstellungshälfte absehbar wie das Amen in der Kirche. Er wird nicht einmal diesen Institutionen gerecht. Deren Geschichte ist so unvollständig wie die Aufzählung der Nebenflüsse des Rheins auf der Aufschlagseite des Katalogs.

Rein handwerklich ist die Ausstellungsgestaltung von vorgestern. Heute interagieren Museen mit ihren Besuchern. Sie entwickeln Ideen, wie sie Kinder einbinden – hier werden in einem fensterlosen Riesenraum sieben Kinderbücher ausgelegt.

Erschreckend banal ist der Umgang mit dem Thema Musik. Der Rhein in der Musik ist ein weites Feld. Hier reicht es nur fürs Naheliegende: Wie früher in Schleckerläden dudelt Musik in der Endlosschleife vor sich hin. Es ist Schumanns Rheinische Sinfonie, der Lautsprecher wohl auch aus dem Schleckersortiment.

Liebe zur Doublette

Der gleiche Eindruck bei rheinischen Literaturgeschichte: Es fehlen mehr Namen, als präsent sind. Dafür wird Hölderlin bei den ersten englischen Touristen einsortiert, die die Rheinromantik erfunden haben. Man sieht ihn förmlich auf dem Rheinsteig wandern, um nach der ersten Übernachtung die Feststellung zu machen: Rheinromantik ist die Pause zwischen zwei Güterzügen. Hölderlin war in seinem Leben viel zu Fuß unterwegs, hier nicht.

Die Ausstellung hat es geschafft, mit ihrer Liebe zur Doublette zwei Handschriften des Nibelungenlieds als Leihgaben zu bekommen. Sie zeigt sie an den Ecken eines Schaukastens, der Müll aus dem Bett von Vater Rhein präsentiert. Der Schrott ist ausgeleuchtet, die Handschriften sind es nicht.

Der Umgang mit den Exponaten ist ohnehin eigenartig. So gibt es eine Vitrine mit Schlüsseln und Schlössern. Der historische Zusammenhang ist der, dass die Schlüssel der Stadttore am Rhein 1793 den anrückenden Revolutionstruppen ausgehändigt wurden. Zum Mainzer Schlüsselbund erfährt man, Napoleon habe die Stadt achtmal besucht. Zu den Schlössern aus Koblenz wird tatsächlich eine interessante Geschichte aufgetischt, aber nur zur Hälfte. Der Trierer Erzbischof Clemens Wenzeslaus hat den Anhängern des französischen Königs in Koblenz Asyl gewährt. „Sie warteten hier auf bessere Zeiten“, heißt es im Katalog. Heute würde man von einer Terrorzelle sprechen. Die Royalisten versuchten, eine Gegenrevolution zu organisieren, sie planten und finanzierten Attentate und führten sie aus: in Brüssel zum Beispiel.

Ein weiteres Thema, das brisante Bezüge aufweist, bleibt vordergründig: die Plakate, die dicklippige Afrikaner bei der Rheinlandbesetzung 1920 zeigen. Die Kommentierung bleibt am rassistischen Klischee kleben. Warum setzte Frankreich Soldaten aus seinen Kolonien ein, welche Konflikte gab es, wie wurden sie vom französischen Militär behandelt? Für diese Fragen reicht es nicht.

Die Schau stellt eine Summe aus den Arbeiten der Kuratorin dar. Flussbiografien zu Isar und Elbe haben Marie-Louise von Plessen bekannt gemacht. Sie hat Ausstellungen zur deutschen und deutsch-französischen Geschichte gezeigt. „Vater Rhein“ wurde 2012 geplant: für die Eröffnung von Nicolas Sarkozys Projekt eines Historisches Museums in Paris. Sarkozy verlor die Präsidentenwahl, das Projekt scheiterte. Bonn ist der zweite Versuch.

Beide Ausstellungen dauern bis 22. Februar 2017.

Der Rhein. Eine europäische Flussbiografie, in der Bundeskunsthalle.

Bilderstrom. Der Rhein in der Fotografie 2016-1853, im Rheinischen Landesmuseum.