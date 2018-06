Der neue Spielberg: „BFG“ erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft

Steven Spielbergs Verfilmung des Kinderbuchklassikers beeindruckt mit wunderschönen Bildern – die allerdings über die eher müde Handlung nicht ganz hinwegtäuschen können.

Auf den ersten Blick klingt es wie ein Traumteam: Für „BFG“ arbeitete Regisseur Steven Spielberg nach mehr als 30 Jahren wieder mit Drehbuchautorin Melissa Mathison zusammen. Die letzte Kooperation der beiden wurde ein Welterfolg: „E.T. – Der Außerirdische“ erfreut sich bis heute ungebrochener Beliebtheit. Auch in „BFG“, was für „Big Friendly Giant“steht, geht es um die Freundschaft zwischen einem Kind und einem Wesen, das nicht von dieser Welt ist. Zudem stammt die Vorlage von Roald Dahl, Schöpfer solcher gekonnt verfilmter Kinderbuchklassiker wie „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und „Der Fantastische Mr. Fox“. „BFG“ war hierzulande im „E.T.“-Jahr 1982 als „Sophiechen und der Riese“ erschienen. Und schließlich wird der namensgebende gutmütige Riese auch noch von Mark Rylance gespielt.

Nicht durchgängig fesselnd

Ideale Voraussetzungen also, und doch kann „BFG“ zumindest den erwachsenen Zuschauer nicht so fesseln wie die vielen bisherigen Glanzstücke des Regisseurs. Vielleicht liegt es an der zunächst arg behaglich dahinplätschernden Handlung, die sich den düsteren Elementen der Vorlage nur vorsichtig nähert. Waisenkind Sophie (Ruby Barnhill) hat herausgefunden, dass die Geisterstunde nicht etwa um Mitternacht, sondern erst um drei Uhr morgens schlägt. Als sie neugierig aus dem Fenster schaut, entdeckt sie den großen freundlichen Riesen (Rylance), der durch die Straßen schleicht – und sie kurzerhand ins Land der Riesen entführt. Dort freunden sich die beiden schnell an, Gefahr droht allerdings von all den anderen Riesen. Denn die sind nicht nur noch mal mehrere Köpfe größer und fressen für ihr Leben gern Menschenfleisch.

Das Land der Riesen und die Träume, die der BFG fängt, um sie den Menschen einzuhauchen, sehen beeindruckend aus. Dennoch wirkt es nicht ganz stimmig, wenn die kleine Sophie mit dem am Computer animierten Riesen interagiert. Zudem grenzt die fast ununterbrochene Musikuntermalung schon an Penetranz, obwohl hier mit John Williams ein alter Spielberg-Mitstreiter als Komponist verantwortlich zeichnete.

Ein misslungener Film ist „BFG“ keineswegs, dafür ist Spielberg mit zu viel Erfahrung und Leidenschaft bei der Sache und lässt immer wieder mal seine Magie aufblitzen – etwa, wenn der Riese zu Beginn durch die Stadt huscht und sich vor den Menschen als immer neue Schattensilhouette tarnt. In der letzten halben Stunde nimmt die Handlung zudem merklich an Fahrt auf und sogar die Königin von England (Penelope Wilton) greift in das Geschehen ein. Ihr Aufeinandertreffen mit dem BFG im königlichen Palast bringt humorvolle Momente hervor. Ansonsten dürfte der Film trotz guter schauspielerischer Leistungen, vor allem der jungen Ruby Barnhill, eher ein sehr junges Publikum und dessen Fantasie ansprechen. Das ist nicht wenig, aber von den Beteiligten hätte man sich doch mehr versprochen.

BFG – Big Friendly Giant. Regie: Steven Spielberg. Mit Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton. USA 2016. 117 Minuten. Ohne Altersbeschränkung. (rot)