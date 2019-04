Dave Hause liefert den Soundtrack für unruhige Zeiten

Wie bewahrt man sich in politisch unruhigen Zeiten den positiven Blick auf die Welt? Das ist die zentrale Frage, auf die der amerikanische Songwriter Dave Hause mit seinem vierten Studioalbum „Kick“ (Rise Records) eine Antwort sucht. Spoiler-Alarm: Es hat etwas mit Verantwortung für andere Menschen zu tun.

Der Name Donald Trump fällt auf „Kick“ kein einziges Mal – aber es ist klar, was Dave Hause meint, wenn er in „Warpaint“ singt „I Know November Broke Your Heart“. In jenem Monat des Jahrs 2016 zementierte sich im Wahlsieg des twitternden Milliardärs die – bereits zuvor vorhandene – Spaltung der USA. Von da an erlebten die Vereinigten Staaten und die Welt einen Präsidenten, der gegen Minderheiten hetzt, kritische Berichterstattung als „Fake News“ abtut und jede Würde im Amt vermissen lässt. „Es ist herzzerreißend, ermüdend und ärgerlich“, sagt Dave Hause der „Schwäbischen Zeitung“.

Populisten versprechen Lösungen

Der 41-jährige Musiker aus Philadelphia sieht Trump als Hochstapler. Populisten wie Trump versprechen einfache Antworten auf komplexe Probleme. Möglicherweise ist genau das der Grund, dass musikalischer Protest sich in diesen Tagen nicht auf simple Faust-in-die-Luft-Slogans reduziert. Der britische Lagerfeuer-Punkrocker Frank Turner, mit dem Dave Hause gut befreundet ist, setzte auf seinem letztjährigen Album „Be More Kind“ auf leisere Töne, auf Dialog statt Gebrüll, auf Menschlichkeit statt Mittelfinger. Auch „Kick“ ist eher subtil in seinem Aufbegehren.

Für Dave Hause hat sich viel verändert seit dem letzten Album „Bury Me In Philly“ (2017). Da war er mit seiner Freundin Natasha nach Kalifornien gezogen, inzwischen ist er mit ihr verheiratet – und am 6. Januar 2019 kamen die Zwillinge Smith Alexander und Harrison Avett zur Welt. „Meine Frau ist eine Heldin“, sagt Hause fast ehrfürchtig. Das Wissen, nun nicht nur eine Partnerin an der Seite zu haben, sondern für Kinder Verantwortung zu übernehmen, machte Hause nachdenklich, die große Frage dabei: „Wie bewahrt man sich die Menschlichkeit, wenn man das Gefühl hat, dass das Land und die Gesellschaft zunehmend unmenschlich sind?“ Man müsse positiv bleiben, denn ansonsten bleibe einem nur, alles Schlechte auszublenden – was die vorhandenen Probleme aber nicht verschwinden lässt. „Es ist eine Verantwortung gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, meinen Geschwistern, meiner Band, meinen Freunden und dem Publikum gegenüber“, sagt Hause.

Im Song „The Ditch“ hört sich das so an: „If I Can't Make It Out Of This Ditch, I Better Make A Home Of It.“ Wenn man nicht aus dem Graben herauskommt, macht man besser ein Zuhause draus. Sich einrichten – ohne dabei zu resignieren. „Let's Kick Against The Current“, lass uns gegen den Strom schwimmen, singt Hause in „Fireflies“, einem Stück, das mit Mundharmonika und ruhigen Passagen schon vor der Veröffentlichung des Albums zu einem neuen Publikumsfavoriten wurde.

Europatour als Test

Dave Hause, dessen musikalische Vergangenheit mit der Band The Loved Ones (2003 – 2010) von Punk-rock geprägt war, öffnet sich auf „Kick“ noch stärker uramerikanisch folkig-rockigen Klängen, wie sie Bruce Springsteen und The Gaslight Anthem-Frontmann Brian Fallon zelebrieren. Das mag nicht übermäßig in sein, darum geht es aber auch gar nicht. Die kreative Zusammenarbeit mit seinem Bruder Tim – „mein musikalischer Seelenverwandter“ –, der das gesamte Album mitgeschrieben hat, bedeutet Dave Hause mehr als Verkaufszahlen. Wohin die musikalische Reise geht, ist offen. Denn das Touren gestaltet sich inzwischen schwieriger, nun, wo Frau und zwei Kinder zu Hause warten. „Ich spiele jedes Konzert, als ob es das letzte wäre“, sagt Hause.

Die Europatour sieht Hause als Prüfung, die zeigen wird, wie schwierig es ist, von der Familie getrennt zu sein. „Entweder finde ich eine Balance, lebe mein Leben weiter wie bisher, und versuche damit Frieden zu machen, dass ich sie zurücklasse, um arbeiten zu gehen – oder es wird zu viel und ich muss andere Arbeit finden“, sagt er.

Die Songs von „Kick“ mit ihren nachdenklichen Texten verdienen alle Aufmerksamkeit des Hörers. „Paradise“ wirkt wie ein verhaltener Hoffnungsschrei; das abschließende „Bearing Down“ vereint düstere Gefühle und den Willen nicht aufzugeben: „Hallelujah, wir leben noch, es ist bedrückend“, heißt es darin, aber auch: „Mit Dir möchte ich verwelken, (…), Dich warm halten, wenn die Welt kalt wird.“ Liebe und Zusammenhalt als Antwort auf eine Welt, die genau davon mehr braucht. Denn alle Hoffnung hat Hause noch nicht aufgegeben: „Ich hoffe, dass Menschlichkeit, Würde, Mitgefühl und Versöhnlichkeit wieder eine Rolle in diesem Land spielen, wenn das Land wieder vorwärts geht“, sagt er.