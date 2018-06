Das sind die Nominierten für den Grimme Online Award

Das Grimme Institut hat heute in Marl die 28 Nominierten für den Grimme Online Award bekanntgeben. Seit 2001 werden qualitativ hochwertige Online-Angebote mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. In vier Kategorien werden insgesamt maximal acht Preise vergeben. Die Preisvergabe findet in diesem Jahr am 24. Juni in Köln statt.

Nominiert sind:

in der Kategorie Information:

- das datenjournalistische Projekt der Studenten Alsino Skowronnek, Lucas Vogel und Jonas Parnow: „AirBnb vs. Berlin“: http://www.airbnbvsberlin.de‬- das Projekt „Das Paris-Protokoll“ von NDR, tagesschau.de, Süddeutsche Zeitung und CORRECT!V: http://www.parisprotokoll.de ‬ - die interaktiven Karten „Geld zieht Ärzte an“ von der „Zeit“: http://www.zeit.de/feature/gesundheit-arzt-privat-versicherung-praxis- das Projekt „In den Dschungel von Calais“ von Nicolas Flessa und Hammed Khamis: http://seinsart-magazin.de/in-den-dschungel-von-calais-blog- die Homepage „Dekoder“: http://www.dekoder.org/- der Twitterkanal „Straßengezwitscher“: https://twitter.com/streetcoverage?lang=de- die Pageflow-Reportage „24 Stunden - Draußen mit einem Obdachlosen“ vom Weserkurier: http://multimedia.weser-kurier.de/draussen#38081 ‪‬- die Web-Dokumentation: „Sandalen im Schnee“ vom SRF: http://www.srfcdn.ch/srf-data/data/2014/asyl/?srg_shorturl_source=asyl- der Podcast „Technische Aufklärung“: http://technische-aufklaerung.de/

in der Kategorie Wissen und Bildung:

- der Youtube-Kanal „Brainfed“: http://youtube.com/TheDVLogic- „Klangökologie“ von der FAZ: http://www.faz.net/aktuell/wissen/natursymphonie-so-knistert-ein-korallenriff-13957242.html- das Projekt TOUCHDOWN21: http://www.touchdown21.info/de/startseite/index.html- Falcianis Swissleaks von ARTE: http://falciani-info.arte.tv/#/chapter/1- die 3D-Grafik: Jagd aufs Matterhorn von NZZ: http://matterhorn.nzz.ch/index.de.html?mode=webgl- der Blog: "Nollendorfblog - Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber": http://www.nollendorfblog.de/- die Homepage „Opas Krieg“: http://opaskrieg.de/

in der Kategorie Kultur und Unterhaltung:

- der Twitterkanal von Wanderschäfer https://twitter.com/schafzwitschern?lang=de- die virale Hommage an DADA: http://www.dada-data.net/de/- die Spielapp „Imagoras - die Rückkehr der Bilder“: http://imagoras.staedelmuseum.de/- der Blog „makellosmag“: http://www.makellosmag.de/- der Podcast „Puerto Patida“: http://ohneq.de/category/podcast/puerto-patida/- die Multimedia-Reportage „Trappeto-Solingen-Trappeto“: http://deutschlandradiokultur.pageflow.io/deutschlandradiokultur-trappeto-solingen#29907

in der Kategorie Spezial:

- das Facebook-Projekt „Barbara.“: https://www.facebook.com/ichwillanonymbleiben/ - die interaktive Webdoku-Serie: „Do not track“: https://donottrack-doc.com/de/intro/- das interaktive Kartenprojekt „Hoaxmap“: http://hoaxmap.org/- das Interaktiv-Team der Berliner Morgenpost: http://www.morgenpost.de/interaktiv/- Jan Böhmermann: https://www.facebook.com/jboehmermann/?fref=ts