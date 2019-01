Das Projekt „Wunderwandelwelt“ bei den Bregenzer Festspielen

Neue Musik bei den Bregenzer Festspielen? Ja, seit ein paar Jahren präsentiert das für seine opulenten Aufführungen auf der Seebühne bekannte Festival jene Gattung, die als eher verkopft und schwer zugänglich gilt. Aber auch hier versuchen die Festspielmacher am See, Hemmschwellen abzubauen und es dem Publikum leichter zu machen, Neues kennenzulernen. Das soll zum Beispiel durch Theater und Videos geschehen, durch das Spiel eben. „Wunderwandelwelt“ wird im Sommer ein solches Projekt sein, das Musik, Film, Sprache und Bilder miteinander verbindet. Momentan ist der Schöpfer dieses vielgestaltigen Kosmos in Bregenz: François Sarhan arbeitet an der Gestaltung der Bühne. Ein Werkstattbesuch.

Kindliche Unbefangenheit

Auf langen Tischen im Untergrund des Festspielhauses sind große Papierbahnen ausgelegt. Es riecht nach Klebstoff. Auf dem Tisch liegen Farbstifte und Scheren, an den Wänden hängen vergrößerte Zeitungsanzeigen, die für Barthalter oder ein Mädchen-Realgymnasium werben. An der Stirnwand prangt ein Papiermodell eines Renaults aus den 1970er-Jahren, an der anderen ist eine kleine Orgel zu sehen. François Sarhan, 1972 in Rouen geboren, hat das Instrument selbst entworfen und auch selbst gebaut. Es war auch schon im Einsatz bei seiner Kinderoper „Nacht bis acht“, die der Komponist an der Deutschen Oper Berlin inszeniert hat. Es war verrückt, erinnert sich Sarhan: „Die Eltern hatten Bedenken, ob die Kinder das verstehen, eine Orgel, die durch den Raum fährt und Töne erzeugt. Aber die haben sich einfach auf das eingelassen, was sie gesehen und gehört haben.“

Kinder sind unbefangen. Und genau diese Unbefangenheit wünscht sich Sarhan auch für seine Installationen. Im französischen Original heißt das Projekt „Éphémère Enchainé“. Man könnte das vielleicht übersetzen mit „das Flüchtige, das gefesselt, gebunden werden soll“. Das können Worte sein, Bilder, Töne, die zu etwas Neuem zusammengefügt werden, zu etwas, was es nicht, oder noch nicht gibt.

Sarhan selbst wird auf der Bühne Geschichten erzählen, kleine Episoden – über Prag zum Beispiel, eine Stadt, in der er mal gelebt hat, die ihn fasziniert, die ein Geheimnis hat. Es wird aber auch Passagen geben über seine Fundstücke, Kuriositäten wie die Anzeigen aus der alten Zeitung. Dramaturg Olaf A. Schmitt erklärt: „Es sind Collagen, erfundene und gefundene Geschichten überlagern sich mit eignen Erlebnissen. Es tauchen aber auch Figuren aus Dostojewskis fantastischer Erzählung Bobok auf oder ein gewisser Professor Henry Glaçon.“ Auch den hat es nie gegeben. Aber bei Sarhan ist er der Autor einer überbordenden Enzyklopädie des erfundenen Wissens.

Diese Technik der Überlagerung wendet Sarhan auch in seiner Musik an. Er nimmt zum Beispiel zwei Takte aus Wagners „Tristan“ und führt die Komposition aber dann auf seine Weise weiter. Assoziativ, verspielt, fantasievoll.

Assoziationen und Collagen

Wie hat man sich das vorzustellen? Vielleicht ein wenig so wie die Arbeiten von William Kentridge? „Ja“, sagt Sarhan und ist begeistert. Denn tatsächlich hat er mehrere Monate zusammen mit dem südafrikanischen Performance-Künstler an dessen Inszenierung von Schostakowitschs „Die Nase“ gearbeitet. Diese assoziative Methode, die verschiedene Gattungen, aber auch verschiedene Erzählstränge miteinander verbindet und das kaum Geahnte sichtbar macht, sucht auch Sarhan. Während bei Kentridge am Anfang ein Bild steht, geht der französische Komponist vom gefundenen Objekt, vom gesprochenen Wort, vom Ton aus. Literarisch durchgestaltete Texte, geschlossene Formen verwende er nicht. Die stünden seiner Idee, der Offenheit, der freien Assoziation entgegen, erläutert Sarhan. „Ich brauche Dinge, die nicht perfekt sind. Nur so kann ich sie zusammenbringen.“

Kosmos aus Musik, Bild, Sprache

Auch für „Wunderwandelwelt“ arbeitet Sarhan wieder mit dem Ensemble Phace aus Wien und Musikerinnen und Musikern aus Belgien und Frankreich zusammen. Die werden gleichzeitig an verschiedenen Orten der Werkstattbühne spielen, singen, sprechen. Die Besucher sind nicht gezwungen, drei Stunden lang wie festgenagelt auf ihren Plätzen zu verharren. Sie können sich bewegen – und sie können auch zwischendurch mal rausgehen. „Das macht mir nichts aus“, sagt Sarhan. Die Episoden seien so angelegt, dass man auch nach einer halben Stunde reinkommen und wieder einsteigen kann in seinen Kosmos aus Musik, Bild, Film, Sprache.

Bei den Bregenzer Festspielen steht „Wunderwandelwelt“ zweimal auf dem Programm. Aber die beiden Abende werden unterschiedlich sein. Sarhan träumt davon, das Publikum auf eine siebenstündige Reise durch die Welt der Fantasie mitzunehmen.