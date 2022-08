Das neue Werk von Ferdinand von Schirach: Große Erzählkunst

Lessing wusste: „Der Titel ist eine wahre Kleinigkeit“ – eine Weisheit mit Unterton, ein ersichtliches Understatement. Ist doch der Titel eines Buchs so etwas wie seine Visitenkarte. So manche Publikation, die sonst nicht viel hergibt, punktet wenigstens mit einer originellen Überschrift.

„Nachmittage“ von Ferdinand von Schirach

„Nachmittage“ – der Titel des neuen Prosabands von Ferdinand von Schirach klingt anspruchslos und scheint auf den ersten Blick wenig aussagekräftig. Doch ist der Nachmittag ein Stück weit der Hektik des modernen Lebens enthoben: eine Zeit des Innehaltens und Herunterkommens (der Siesta!), eine Zeitzone der Besinnlichkeit zwischen dem morgendlichen Tatendrang und der Gelöstheit des (Feier-)Abends.

Darin weist der Titel eine gewisse Affinität zur nachdenklich-reflexiven Erzählhaltung des Autors auf. Und auch wenn in kaum einer der gut zwei Dutzend Erzählungen und Anekdoten, Aphorismen und Reflexionen des Buchs der Nachmittag inhaltlich eine nennenswerte Rolle spielt: Im Brennglas der sozusagen nachmittäglichen Besinnlichkeit des Autors sammelt sich gleichsam die ganze Vielfalt des Lebens: in Stimmungsbildern und Erinnerungen, in komischen wie melancholischen oder auch tragischen Geschichten.

Nicht wenige Stücke handeln, durchaus im Sinne von Goethes Definition der Novelle, von außergewöhnlichen Begebenheiten. Wir lesen Geschichten um eine Armbanduhr, die ein verräterisches Zeichen der doppelten Untreue zweier Ehepartner ist. Um ein tödliches, für eine Erpressung dienendes Polaroidfoto – oder um einen gleichermaßen fatalen wie falschen Verdacht.

Ferdinand von Schirach gibt gehörte Geschichten wieder

Oft sind es Geschichten, die von Schirach in teils ausgedehnten Gesprächen zu hören bekam – nicht selten auf (Lese-) Reisen, in der Lobby eines Hotels oder nachts in einer Bar nach der Lesung. Als Anwalt ist Schirach schon von Berufswegen ein versierter und interessierter Zuhörer. Und doch ist er der Autor dieser Geschichten: Er allein verleiht dem Gehörten sprachliche Kontur und erzählerische Stringenz, er allein auch rundet es zu einem sinnhaften Ganzen.

Es sind keine lauten Geschichten von Siegen und Siegern, vielmehr „leise Erzählungen von verregneten Nachmittagen und schwarzen Nächten“. Und meist haben die Helden „das Spiel endgültig verloren“, so lesen wir. Es geht um die Kunst und das Leben, den Unterschied von Ritual und Wahrheit – oder das Verschlungensein von Schönheit und Gewalt.

Das Buch ist gleichzeitig eine Art nachgetragene Liebe, ein öffentliches Liebesbekenntnis. Über die Seiten verstreut, finden sich Erinnerungen des Autors an eine Liebesbeziehung, eine Frau. Der Trennungsschmerz sitzt noch immer tief. „Sie fehlt mir so sehr, dass ich die Augen schließe.“

„Nachmittage“ ist große Erzählkunst

„Die Hölle, das sind die anderen“, heißt es bei Sartre. Für Schirach sind die anderen die „Begründung für das eigene Leben“: etwas, das man „immer erst zu spät begreift“. „Wir sind nichts ohne die anderen.“

Am Ende des Buchs verschwimmt die geliebte Frau für ihn mit der weiblichen Gestalt in Giacomettis Bronzeplastik „Frau auf dem Wagen“. In einer Ausstellung, zu der er eigens dafür angereist ist, sieht er die Figur wieder, und er erkennt: „Sie ist die Frau auf dem Wagen, zärtlich, traurig, einsam und stolz.“ Ihr Blick: „streng und sanft und ewig“. Das Buch setzt ihr ein Denkmal.

„Nachmittage“ ist große Erzählkunst. Man liest das Buch Seite um Seite mit atemloser Spannung und innerlich bewegt. Am besten nachmittags, in der Zeit der Besinnlichkeit.