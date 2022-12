Bregenzer Festspiele bekommen neue Intendantin

Die Bregenzer Festspiele haben den Namen der künftigen Intendantin bekannt gegeben und sie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorgestellt: Lilli Paasikivi ist künstlerische Direktorin der Finnischen Nationaloper. Die 1965 geborene finnische Mezzosopranistin tritt ab der Saison 2025 die Nachfolge der scheidenden Intendantin Elisabeth Sobotka an. Sie habe mehrere Sommerfestivals in Finnland ins Leben gerufen und leite seit neun Jahren die Nationaloper.

Ihr Vertrag am Bodensee laufe zunächst fünf Jahre, erklärten die Festspiele. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Und kam schneller als erwartet: Ursprünglich hatten die Festspiele angekündigt, bis spätestens April 2023 unter den insgesamt 22 Bewerberinnen und Bewerbern zu entscheiden. Damit bleiben die Festspiele in weiblicher Hand, nachdem es nach der Gründung 1946 bis 2015 nur männliche Intendanten gab.