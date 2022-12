Das ist der neue „beste Film aller Zeiten“

Seit 1952 veröffentlicht das British Film Institute (BFI) alle zehn Jahre seine Liste der „100 besten Filme aller Zeiten“. In diesem Jahr war es wieder soweit, – und das Ergebnis der Wahl unter mehr als 1600 Filmschaffenden und -kritikern weltweit ist nichts weniger als eine Sensation. Der beste (im Original „greatest“) Film aller Zeiten ist „Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles“. Die belgische Regisseurin Chantal Akerman (1950 bis 2015) hat ihn 1975 gedreht.

Zum ersten Mal ein feministischer Film an der Spitze

Mit anderen Worten: Erstmals eine Frau, erstmals ein ausdrücklich feministischer Film, eine Billig-Produktion einer 25-Jährigen zumal, erstmals ein belgischer Film, und erstmals überhaupt ein anderer Film als seine drei Vorgänger: Bei der ersten Abstimmung 1952 hatte noch Vittorio de Sicas „Fahrraddiebe“ gewonnen, dann lag über fünf Jahrzehnte Orson Welles’ „Citizen Kane“ vorn, der erst 2012 für einmal von Alfred Hitchcocks „Vertigo“ abgelöst wurde.

Chantal Akermans strenges, mehr als dreistündiges Exerzitium zeigt den grauen Alltag der Jeanne Dielman, die alleinerziehend ihren Haushalt führt und ihr Geld mit Prostitution verdient – bis zu jenem Tag, an dem sie unvermittelt ihren Freier erschlägt. Ein Spielfilm, auch wenn er fast dokumentarische Züge trägt; in der Hauptrolle eine der Ikonen der französischen Nouvelle Vague, Delphine Seyrig.

In der Liste von 2012 stand der aktuelle Siegerfilm noch auf Rang 36 – wenn er jetzt auf den ersten Rang gehoben wurde, dann markiert das eine Zeitenwende. Es ist eben nicht nur ein Film einer Frau, sondern er steht für eine Tendenz beim Blick in die Filmgeschichte. Mehr Frauen (elf Regisseurinnen statt zwei wie noch 2012), mehr „schwarze“ Regisseure (sieben Filme, 2012: einer), mehr Diversität.

Da schlägt sich auch die Zahl der Teilnehmenden nieder, die eben auch diverser geworden ist: Kritikerinnen, Festivalprogrammer, Kuratorinnen, Autoren, Produzierende, Filmwissenschaftlerinnen.

Drei neue Werke in den Top Ten des British Film Institute

Die bis dahin geltende Top-100-Liste von 2012 ist auf diese Weise gründlich durcheinander geschüttelt worden. Allein in den Top Ten sind drei neue Werke aufgetaucht, Wong Kar-wais „In the Mood for Love“ (5), Claire Denis’ „Der Fremdenlegionär“ (7) und „Mulholland Drive“ (8) von David Lynch. Neuzugänge im gesamten 100er-Ranking sind das Drogendrama „Moonlight“ von Barry Jenkins (2016), der Horror-Rassismus-Film „Get Out“ von Jordan Peele (2017), „Portrait einer Frau in Flammen“ von Céline Sciamma (2018) sowie Bong Joon-hos vielfach preisgekrönter „Parasite“ (2019).

Die Fachwelt staunt über die 2022er-Liste aus London. Es gibt auch Kritik an einem Spitzenreiter, der außerhalb cinephiler Kreise weitgehend unbekannt ist. Der Autor („Taxi Driver“) und Regisseur Paul Schrader etwa schreibt auf Facebook, da habe das BFI wohl „den Daumen auf die Waage gelegt“, um eine „politisch korrekte Umgestaltung“ zu erzielen.

Beim alteingesessenen BFI, gegründet 1933, freut man sich hingegen: „,Jeanne Dielman’ hat seinen Status seit seiner Premiere 1975 verändert und ändert ihn immer noch, das ist ein Wahrzeichen des feministischen Films, und seine Position auf Platz 1 steht dafür, dass Regisseurinnen in den Top 100 besser vertreten sind“, sagt etwa Mark Williams, Redakteur der BFI-Zeitschrift „Sight & Sound“, die das Projekt betreut hat.

Die meisten Filmklassiker stammen aus den USA

Wo Auf-, da auch Absteiger: Nicht mehr in den Top 100 vertreten sind unter anderem Klassiker wie „Lawrence von Arabien“, Coppolas „Der Pate II“ oder Polanskis „Chinatown“ – und auch Werner Herzogs „Aguirre, der Zorn Gottes“, und damit eines der wenigen deutschen Werke im BFI-Kanon.

Zu den besten Filmen aller Zeiten gehören jetzt nur noch „M“ und „Metropolis“, beide von Fritz Lang, sowie Rainer Werner Fassbinders „Angst essen Seele auf“; „Sunrise“ (1927) des deutschen Regisseurs F. W. Murnau ist bereits in Hollywood entstanden. Die weitaus meisten Klassiker stammen laut BFI-Ranking nach wie vor aus den USA, Frankreich liegt dahinter. Italien und Japan sind weitere Länder, die vergleichsweise häufig vertreten sind.

Fellini, Bergman, Ford, Tarkowskij, Chaplin, Kurosawa – viele Namen sind keine Überraschungen und Stammgäste von Auswahllisten. Interessant ist aber auch ein Blick auf prominente Namen, die es nicht in die Top 100 geschafft haben – kein Tarantino, kein Woody Allen, kein Buñuel, kein George Lucas, kein Wenders.

Regisseure wählen Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ auf Platz 1

Und auch kein Disney-Film – stattdessen, und das wird sie am Firmensitz in Burbank, Kalifornien, schmerzen, gleich zwei der poetischen Trickfilme des Japaners Hayao Miyazaki („Mein Nachbar Totoro“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“).

Einige dieser Nichtberücksichtigten – Steven Spielberg gehört ebenfalls dazu – tauchen übrigens in einer zweiten Umfrage auf, die das BFI unter knapp 500 Regisseurinnen und Regisseuren wie Martin Scorsese gemacht hat. Hier ist etwa „Der weiße Hai“ vertreten; an der Spitze steht Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“; „Jeanne Dielman“ wird auch von den Filmemachern hoch eingeschätzt und landet auf Platz 4.