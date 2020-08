Das Davos Festival funktioniert auch in Corona-Zeiten

„Treten Sie näher, aber immer mit Abstand“, sagt Chorleiter Andreas Felber mitten auf einer Wiese, umgeben von Bergspitzen und einem rauschenden Wildbach. Schon einige Höhenmeter hat die 60-köpfige Gruppe zurückgelegt. Beim Start der traditionellen Wanderung des Davos Festivals am Bahnhof Wiesen hatte noch das exzellente Schweizer Colores Trio vor einem Holzstapel zu Kaffee und Gipfeli groovende Rhythmen auf Marimba und Congas gespielt. Jetzt sind die Festivalbesucher selbst gefordert und stimmen gemeinsam mit den Profisängern des Festivalchores die indianische Volksweise „Evening Rise“ an. Bei jeder dritten Wiederholung kommt eine Stimmgruppe dazu, ehe am Ende das Lied sechstimmig erklingt.

„Offenes Singen“ heißt das Format, das auch jeden Festivalmorgen im Kirchner Park zu erleben ist. Die Distanz zwischen Künstler und Publikum wird aufgelöst – Teilhabe als fester Programmpunkt. In den letzten Jahren hatte man sich beim Davos Festival jeden Morgen im Hotel Schweizerhof zum gemeinsamen Singen getroffen. Die Verlegung nach draußen war eine der wenigen coronabedingten Veränderungen, die man durchführen musste. In den Räumen dürfen 70 Prozent der Plätze belegt werden. Obwohl in der Schweiz in geschlossenen Räumen keine Maskenpflicht besteht, tragen viele Zuhörer bei den Konzerten Schutzmasken, die am Eingang kostenlos verteilt werden. Die Kreativität der Veranstalter in der Programm- und Raumgestaltung trifft auf die hohe Selbstverantwortung der Anwesenden.

Eigentlich ist Andreas Felber Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Hannover. Hier in Davos sorgt er mit dem 13-köpfigen Festival Kammerchor für echte Sternstunden. Wie beim sich in extremste Regionen der Stimme vorwagenden, 12-stimmigen „Le Cantique des cantiques“ von Jean Yves Daniel-Lesur, das in der St.-Johann-Kirche tief berührt. Der Spitzenchor ist aber auch Brückenbauer zu den vielen Musikliebhabern, die sich im Publikum finden.

Beim Davos Festival in den Bündner Bergen ist der Glamourfaktor gleich null. Man kommt nicht, um gesehen zu werden, sondern um zu hören, zu lauschen, Neues zu entdecken und die Sinne zu schärfen. Und um wie bei der Festivalwanderung selbst aktiv zu werden. Ein begeisterungsfähiges Publikum wandert gemeinsam und tauscht sich über das Erlebte aus.

Der neue Festivalintendant Marco Amherd, Jahrgang 1988, war schon im Frühjahr zuversichtlich, dass das Davos Festival coronakonform über die Bühne gehen kann. Hier treten keine internationalen Stars mit Standardwerken auf, sondern jedes Programm ist exklusiv und vor Ort produziert. Die Konzertorte sind Kirchen, flexibel zu bestuhlende Hotelsäle oder auch mal ein Seeufer, das beim Festivalbrunch zum Konzertsaal wird. Dass die rund neunzig jungen Musiker aus vierzehn Ländern, fast alle unter dreißig Jahre alt, wohlbehalten in die 1500 Meter hoch liegende Stadt gekommen sind, ist dem Organisationstalent von Geschäftsführerin Anne-Kathrin Topp zu verdanken. Für viele ist es der erste Auftritt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

„Von Sinnen“ heißt in diesem Jahr das schön mehrdeutige Festivalmotto, das in den einzelnen Konzerten lustvoll durchdekliniert wird. In der Kirche Sankt Johann in Davos Platz wird Bernd Frankes expressive Komposition „On the Dignity of Man“ nach einer Rede des Renaissance-Philosophen Giovanni Pico della Mirandola vom jungen, hochsensiblen Sibja Saxophon Quartet und dem Davos Festival Kammerchor ganz plastisch zu Gehör gebracht. Ihre experimentelle Seite zeigen die vier Hochbegabten bei der Uraufführung von „from the noise“ ihres Baritonsaxofonisten Joan Jordi Oliver in der Kirche Davos Wiesen. Die live erzeugten Geräusche und Klänge werden digital bearbeitet und, in den Höhen ein wenig zu scharf, in den Kirchenraum geschickt.

Das Simply Quartet lässt im Hotel Schweizerhof beim „Liebessinn“-Abend Robert Schumanns A-Dur Streichquartett op. 41 Nr. 3 auf höchstem Niveau schmachten, während Schauspieler Elias Reichert in Roberts Briefen an Clara den fordernden Gefühlen nachspürt: „Es muss werden. Vergessen Sie das Ja nicht.“

Das Davos Festival ist aber auch ein Musikfestival der besonderen Orte. Mit der Bergbahn geht es hoch auf 1861 Meter zum Hotel Schatzalp, das Thomas Mann einst in seinem Roman „Der Zauberberg“ als Vorbild für das Sanatorium diente. Vor der Jugendstilfassade spielt am frühen Abend ein erst beim Festival zusammengesetztes Bläserquintett bei diesem dreiteiligen Konzertabend „Übersinnlich“ Samuel Barbers „Summer Music“ – mit „kulinarischen Intermezzi“ zu Quiche und Prosecco. Im feudalen Inneren des Hotels wohnt das Publikum in Marin Marais „Le tableau de l’operation de la taille“ musikalisch der „Entfernung eines Blasensteins“ bei. Anton Spronk modelliert auf dem Cello „Al fresco“ von Composer in residence Gerald Resch. Und Amanda Taurina (Oboe), Marie Boichard (Fagott) und Frederic Bager (Klavier) beglücken mit einer flinken, vitalen Version von Francis Poulencs Trio – bevor die Schatzalpbahn zu später Stunde die Besucher musikalisch erfüllt und kulinarisch gesättigt wieder ins Tal bringt. In diesem kleinen Rahmen gelingt ein Festival auch in Corona-Zeiten.