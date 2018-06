„Crossculture“ bringt junge Menschen zur Oper

Ein leicht zugängliches Angebot soll es sein – das diesjährige Crossculture-Programm der Bregenzer Festspiele. Vor und während der Spiele (20. Juli bis 21. August) haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von fünf bis 26 Jahren wieder die Möglichkeit, aktiv mitzumachen: Workshops und Führungen gab es schon in früheren Jahren, neu hinzugekommen sind Formate wie „Des Vaters Geist“ oder die musikalische Inszenierung des Kinderbuchs „Lollo“ an sieben Spielterminen.

Intendantin Elisabeth Sobotka glaubt an die „Erziehungskraft des Musiktheaters“ und will mit dem Ausbau des Kinder- und Jugendprogramms die „scheinbar elitäre Kunstform Oper“ für junge Menschen erlebbar machen. Um die Generation der technikaffinen „Digital Natives“ auch direkt dort abzuholen, wo sie sind, wird es in diesem Jahr erstmals eine Smartphone-App geben, mit der man unter anderem einen virtuellen Rundgang über die Seebühne machen kann. Entwickelt und programmiert wurde die Applikation von Schülern der Handelsakademie Bregenz im Rahmen einer großen Abschlussarbeit.

Das Projekt „Des Vaters Geist“ (14. bis 19. Juli) ergänzt die Aufführung von Franco Faccios „Hamlet“-Oper im Festspielhaus: „Erwachsene Männer und junge Burschen“ sollen auf der Bühne Alternativen zum tödlichen Ausgang von Shakespeares Tragödie erarbeiten. Dieses Angebot richtet sich explizit an männliche Teilnehmer (idealerweise Väter mit ihren Söhnen), die szenischen Improvisationen werden dann direkt vor der Opern-Premiere am Eröffnungstag präsentiert.

Ein weiteres Format startet am 11. Juni: Für die Inszenierung von „Lollo“ sucht Crossculture musikalischen Nachwuchs. „Lollo“ ist die Geschichte einer Kinderpuppe, die sich eines Tages auf dem Müll wiederfindet und dort, gemeinsam mit anderem ausrangierten Spielzeug, ein neues Leben beginnt. Aus alten Wertstoffen machen die Teilnehmer neue Instrumente und sorgen so für den adäquaten Soundtrack zur Geschichte der Kinderbuchautorin Mira Lobe. Unterstützt wird dieses Musikprojekt von der Oper Köln und dem ZOOM Kindermuseum.

Ein Highlight des Crossculture- Programms wird auch in diesem Jahr wieder die Crossculture-Night am 16. Juli sein. Die jungen Teilnehmer dürfen exklusiv bei der Hauptprobe zur Aufführung von Giacomo Puccinis „Turandot“ dabei sein, jener Oper die dann auf der spektakulär gestalteten Seebühne einen Monat lang das Publikum begeistern soll.

Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Internetseite www.bregenzerfestspiele.com oder telefonisch unter 004355744076. (kah)