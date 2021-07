Chloé Zhao in der Jury beim Filmfest in Venedig

Die Regisseurin und diesjährige Oscarpreisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) wird Mitglied der internationalen Jury der 78. Filmfestspiele in Venedig. Das gaben die Organisatoren in der italienischen Lagunenstadt am Mittwoch bekannt.

Die gebürtige Chinesin wird in dem Gremium über die Preise entscheiden, darunter den Goldenen Löwen für den besten Film. Im vergangenen Jahr hatte Zhao mit ihrem Road-Movie diesen Preis in Venedig geholt.

Die Kino-Biennale soll vom 1. bis zum 11. September laufen. Das Festival ist neben Cannes und Berlin eines der wichtigsten der Welt. Geleitet wird die Jury von dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho („Parasite“). Dies war bereits seit Jahresbeginn bekannt, nun verkündeten die Festival-Organisatoren die vollständige Besetzung.

Mit dem US-Drama „Nomadland“ schrieb Zhao Filmgeschichte. Das Werk wurde neben dem Goldenen Löwen in Venedig auch mit drei Oscars ausgezeichnet - und Zhao als erst zweite Frau in der Oscar-Geschichte für die beste Regie geehrt.

© dpa-infocom, dpa:210721-99-466360/2

Biennale Webseite

Mitteilung Biennale, Italienisch

Mitteilung zur Leitung der Jury, Italienisch