Chaos auf der Werkstattbühne Bregenz

Was für ein Aufwand, was für eine Fülle an Bildern, Klängen, Assoziationen und Zitaten, aber auch was für ein Wust von einander überlagernden Eindrücken! Als Komponist, Autor, Regisseur und Bühnenbildner in einer Person packt François Sarhan alles Mögliche in seine „Wunderwandelwelt“, die an zwei (verschiedenen) Abenden die letzte Musiktheaterpremiere der Bregenzer Festspiele darstellte. Die große Werkstattbühne wird auf ganzer Fläche bespielt, eine große Collage von Zeichnungen, Schriften und Texten bildet die Rückwand des Bühnenbilds, Lichtspots und Videos werden zusätzlich eingeblendet. Allerlei Objekte, aus Pappe ausgeschnitten, hängen im Raum, von der Kaffeekanne bis zum zerteilten Kleinwagen.

Zu Beginn befragt sich Sarhan gleichsam selbst: Im Video erklärt er, wie der Abend ungefähr ablaufen wird, der „echte“ versteht sich – „I’m lost“, so wie sich auch der Zuschauer, die Zuschauerin irgendwann im Dschungel der Klänge, Lichtblitze, Bilder und englischen Dialogfetzen verliert. Verschiedene Geschichten werden vermengt – ein Rundgang durch Prag, der jüdische Friedhof, die Panzer des Prager Frühlings, dazu eine skurrile Autofahrt mit einer Krimihandlung rund um einen geheimnisvollen Koffer, alles in Pappkulissen und einem Papp-Auto ohne Lenkrad gefilmt.

Vielschichtig ist auch die Musik, zum Teil elektronisch mit wabernden, verzerrten Scratch-Klängen, zum Teil zwischen groovenden Rhythmen, komplizierten Bläserglissandi, alter Musik und Wagnerscher Sinnlichkeit wandernd. Zehn Musikerinnen und Musiker vom Ensemble Phace legen sich mit Blechbläsern, Streichern, Gitarre, Schlagzeug und Klavier ins Zeug, dazu kommt das Ensemble „Something out there“, das Musik, Sprache, Gesang, Schauspiel oder auch Body-Percussion vereint.

Die Grenzen sind fließend, „Kreativität“ ist das Zauberwort, einen Sinn oder eine nachvollziehbare Handlung muss das Ganze wohl nicht ergeben. Man kann sich treiben lassen, rätseln, zwischendurch an die Bar gehen – einige wählten allerdings auch die Möglichkeit, die Veranstaltung ganz zu verlassen. François Sarhan ist zweifellos ein kreativer Kopf, hat keine Scheu vor Grenzüberschreitungen, seien sie musikalischer oder gestalterischer Art. Doch ist der Abend in seiner Fülle ein großes Rätsel und wurde vom Publikum mit eher verhaltenem Beifall aufgenommen. Ob eine der Geschichten am zweiten Abend fertig erzählt wurde oder sich ganz neue Perspektiven oder Zusammenhänge auftaten, ist der Schreiberin nicht bekannt. Doch in der Rückschau bleibt von diesem Kaleidoskop der Eindrücke doch erschreckend wenig übrig.