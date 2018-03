CD-Vorstellung: Hörbuch „Tyll“

Wird der kleine Tyll die Nacht im Wald überstehen? Schafft er es, auf dem Seil über die Dächer zu balancieren? Spannend gestaltet sich das Zuhören beim Hörbuch zu Daniel Kehlmanns Bestseller „Tyll“, in dem Till Eulenspiegel in eine fiktive Handlung während des 30-jährigen Kriegs versetzt wird.

Spannend – und urkomisch. Denn Schauspieler Ulrich Noethen vermag anscheinend jeden Dialekt zu imitieren, den es in Deutschland gibt. Ob ein Oberbayer Tylls Wege kreuzt, ein Sachse oder ein Engländer mit royalem Akzent – Noethen gibt jedem Charakter in Kehlmanns Roman eine im wahrsten Sinne des Wortes eigene Stimme.

Doch trotz des Schalks in Kehlmanns Worten und Noethens Interpretation ist „Tyll“ keine einfache Kost, die man nebenher hören kann. Aufpassen muss man, um der Handlung zu folgen, die zwischen Zeiten und Räumen hin- und herwechselt. Der unzuverlässige Berichterstatter, ein „dicker Graf“, springt von Tylls Kindheit mitten in die Wirren des 30-jährigen Kriegs und wieder zurück. Am Ende fügt sich Tylls gesamtes Leben zusammen und mit ihm ein Epos des (teilweise fiktiven) Zeitgeschehens. (gem)