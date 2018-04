CD-Vorstellung: Aris Quartett mit Beethoven

Junge Streichquartette schießen in den vergangenen Jahren wie die berühmten Pilze aus dem Boden. Der renommierte ARD-Wettbewerb in München kürt alle vier Jahre die besten Ensembles und auch bei anderen Wettbewerben ist die Königsdisziplin der Kammermusik sehr gefragt.

Doch Wettbewerbe sind nicht alles, danach heißt es, sich auf dem dichten Markt zu behaupten und immer wieder in Erinnerung zu rufen. Auf bestem Wege sind da auch die zwei Geigerinnen, der Bratscher und der Cellist vom Aris Quartett, die sich noch als Studenten an der Frankfurter Musikhochschule zusammentaten: Es passte auf Anhieb, Studien bei den Meistern ihres Fachs wie Günter Pichler vom Alban Berg Quartett oder den Mitgliedern des Artemis Quartetts setzten wichtige Impulse. Vor zwei Jahren erspielte sich das Aris Quartett nicht nur den ersten Preis, sondern auch einige Sonderpreise in München.

Wer ihre bereits dritte CD hört, die dem dritten der Rasumowsky-Quartette op. 59/3 und dem so komplexen cis-Moll-Quartett op. 131 von Beethoven gewidmet ist, ist vom ersten Ton an gepackt. Da überzeugen sowohl der klare, direkte Ton in den Spannungsklängen, mit denen der erste Satz des früheren Werks anhebt, als auch die brausende Fröhlichkeit im weiteren Verlauf des Satzes. Das klingt bodenständig und energiegeladen, spontan und zugleich im besten Sinne kultiviert. Weit gespannte Dynamik oder eine wunderbare Schlichtheit im langsamen Satz kennzeichnen das Spiel der Musiker, die immer noch erst in ihren 20ern sind und die Jugendlichkeit und Professionalität aufs Beste verbinden.

Auch das späte cis-Moll-Quartett Beethovens gestaltet das Aris Quartett mit bewunderungswürdiger Klarheit, deckt es doch sowohl die verinnerlichte Konzentration als auch das schroff Herausfahrende dieser fast abstrakt wirkenden Musik ab. (gla)