CD-Kritik: Gregor Huebners „El Violin Latino Vol.3“

Gregor Huebner ist ein ungemein kreativer Tausendsassa. Der in Ravensburg aufgewachsene Violonist – mittlerweile in New York ansässig und Professor in München – überrascht mit unterschiedlichen Projekten: Jazz mit Richie Beirach. Kammermusik mit dem Sirius-Quartet. Tango mit dem Bandoneonspieler Raul Jaurena. Comedy mit Berta Epple, ebenso erfolgreich wie die vorige Formation Tango Five.

Der Rhythmus Lateinamerikas

Eine Leidenschaft hegt Gregor Huebner für die Musik Lateinamerikas. Auch wenn die Geige kein typisches Latino-Instrument ist: Huebner hat zwei erfolgreiche CDs eingespielt, legt jetzt „El Violin Latino Vol. 3“ vor. Wie die vorigen Alben per Crowdfunding finanziert.

Thema ist diesmal Kuba, der Kosmos des Son. Viel Gesang also auf diesem Album, nach einem ganz entspannten Einstieg mit John Coltranes „Equinox“, im Bolero-Gewand. Huebner zeigt sich mal wieder zärtlich, virtuos, zupackend, ein großer Geiger. Reichlich Percussion und Drums, mit Louie Bauzo, Jerome Goldschmidt, Ludwig Alfonso. Klaus Müller am Piano, John Benitez am Bass, dazu Gastmusiker wie der Harfenist Edmar Castaneda. Vor allem aber die schöne Stimme von Yumarya, der Sängerin aus Curacao.

Zu hören sind bekanntere Stücke, dazu vergessene Perlen sowie wunderschöne Kompositionen von Gregor Huebner selbst. Den „Cuban Blues“ hat er für Yumarya geschrieben, bewegend. Auch der Titelsong „Los Sonadores/Dreamers“ stammt von Huebner. Er widmet sich dem Schicksal der „Dreamers“, der Kinder der einst illegal Eingewanderten. Unter Präsident Obama hatten sie Hoffnung, unter Trump nicht. Das zu diesem Song gedrehte Video ist ein kleiner Internethit.

Mappy Torres gewidmet

„Buey Viajo“, die Reise ins Kuba des Son, geht, melancholisch zu Ende. Die Poetin Mappy Torres spricht dazu einen ihrer tiefgründigen Texte, zum letzten Mal. Sie ist Anfang des Jahres gestorben, ihr widmet Huebner dieses großartige Album. (bgw)